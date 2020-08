Tesla s’intéresserait-il aux smartwatches ?

Tesla est aujourd'hui surtout connu pour ses véhicules électriques. Après tout, l'entreprise s'appelait il y a quelque temps Tesla Motors avant de diversifier ses activités. Et si celles-ci passaient par les smartwatches ?

Bien que Tesla soit une marque surtout connue pour ses voitures électriques, l’entreprise crée de temps à autre la surprise en lançant des produits pour le moins étonnants. La société a ainsi déjà lancé des coques d’iPhone, des planches de surf ou des batteries portables. Et aujourd’hui, il se murmure que la marque pourrait se lancer sur le marché des smartwatches, ou tout du moins être active sur ce segment d’une manière ou d’une autre.

Un dossier de la FCC laisse planer le doute

C’est en tous les cas ce que l’on comprend avec ce dossier de la FCC dans lequel Xplora, une société de wearable basée en Norvège, décrit un appareil à venir. Dans les documents, Tesla est listée parmi les entreprises impliquées dans le projet. La nature exacte de l’appareil est encore floue, tout comme l’implication de Tesla d’ailleurs. Pourquoi ? Comment ? Difficile à dire à ce stade.

Une smartwatch pour déverrouiller et contrôler les voitures Tesla ?

Selon Electrek, l’une des raisons qui permettraient d’expliquer la présence du nom Tesla dans le dossier serait que la firme américaine aurait justement acquis Xplora. Les acquisitions sont fréquentes dans le monde des entreprises, et celles-ci ne font pas toujours l’actualité, en particulier quand elles concernent de petites entreprises. C’est une option tout à fait plausible que celle du rachat.

Et dans un sens, ce serait aussi assez logique. Tesla a déjà exploré l’idée d’utiliser les smartphones pour remplacer les clefs traditionnelles et avec Apple qui commence à se lancer sur le créneau avec son Apple Watch, peut-être Tesla est-il intéressé par une solution similaire. Toujours est-il que, comme à l’accoutumée, seul le temps nous permettra de savoir ce que mijote l’entreprise d’Elon Musk. Et pour l’heure, n’allez pas rêver d’une smartwach estampillée Tesla !