Tesla réfute les accusations à l’encontre de ses voitures, elles n’accélèrent pas toutes seules

Nous vous parlions hier de l'émergence de plusieurs témoignages de propriétaires de voiture Tesla qui affirmaient que leur véhicule s'était mis à accélérer soudainement de lui-même. Une enquête a été ouverte. Aujourd'hui, Tesla communique sur le sujet.

Hier, une pétition a vu le jour demandant à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière, d’enquêter sur les véhicules Tesla après plusieurs rapports de véhicules qui auraient accéléré d’eux-mêmes. Voilà qui serait très alarmant si cela s’avérait exact. Qui pourrait occasionner de nombreux accidents et dans le pire des cas, la mort…

Tesla répond à la pétition au sujet des voitures qui accélèreraient toutes seules

Jusqu’à présent, Tesla était resté muet après la publication de ces différents rapports. Il aura fallu attendre la mise en ligne de la pétition pour que le constructeur publie sur son blog un post dans lequel, assez logiquement, il réfute toutes ces allégations. Selon la marque, non seulement la pétition est totalement fausse mais celle-ci aurait aussi été créée par un vendeur à découvert. Tesla affirme aussi mener une enquête interne sur chaque incident porté à sa connaissance. Et pour l’heure, tout ce qui a été découvert montre que les voitures se comportent correctement.

Selon la marque, les données montrent un fonctionnement tout à fait normal

Selon le communiqué de Tesla : “Autrement dit, la voiture accélère si et seulement si le conducteur lui demande de le faire, et elle ralentit ou s’arrête lorsque le conducteur appuie sur le frein.” Le constructeur déclare aussi étudier chaque plainte des clients avec l’aide de la NHTSA et avoir toujours été très transparent quant à ces incidents et ces analyses. “Nous sommes tout à fait transparents avec la NHTSA et nous analysons toutes les plaintes de nos clients concernant une accélération fortuite. Ces dernières années, nous avons discuté avec la NHTSA de la majorité des plaintes évoquées dans la pétition. Dans tous les cas que nous avons passé à la loupe, les données ont prouvé que le véhicule a fonctionné correctement.” Cela suffira-t-il a mettre un terme à cette affaire ? Difficile à dire.