Tesla promet une voiture électrique encore moins chère d’ici 3 ans

Les modèles se suivent pour Tesla, le constructeur poursuit son objectif de démocratiser les voitures électriques intelligentes. Et dans ce sens, la marque annonce déjà une voiture moins chère encore d'ici 3 ans.

Pendant de nombreuses années, les voitures électriques fabriquées par Tesla étaient des véhicules haut de gamme, vendues à un tarif très élevé. Cela étant dit, ces dernières années, la marque a commencé à proposer des modèles plus abordables, comme la Tesla Model 3, dont le prix démarre à 35 000$ aux États-Unis. Le montant reste encore élevé, certes, mais il est bien plus bas que nombre de modèles proposés par la concurrence.

Tesla promet une voiture électrique plus abordable encore d’ici 3 ans

Ces tarifs élevés s’expliquent en grande partie par la batterie du véhicule, un composant très onéreux à fabriquer. Cependant, durant l’événement très attendu du Battery Day organisé par Tesla, le PDG de la marque, Elon Musk, a notamment fait part des projets d’accélérer la production de batterie durant ses trois prochaines années pour atteindre un point où la fabrication sera bien moins onéreuse. Ce qui aura pour conséquence de faire baisser le tarif final de ses voitures électriques.

Grâce à des innovations importantes sur les batteries

Selon les propres mots d’Elon Musk, “d’ici environ 3 ans, nous sommes confiants dans le fait que nous pourrons fabriquer u véhicule électrique à 25 000$ qui soit aussi totalement autonome.” Avec un tarif d’entrée à 25 000$ seulement, cela serait le modèle le plus abordable au catalogue Tesla. Elon Musk a aussi révélé que les équipes d’ingénieurs travaillaient activement sur un nouveau type de batterie au lithium qui pourraient être fabriquées plus rapidement et qui serait plus résistant à la recharge rapide. Très prometteur, tout cela !

Si Tesla est capable de tenir ses objectifs, voilà qui permettrait de rendre les véhicules Tesla plus intéressants encore. Et de manière plus générale, cela permettrait de rendre les véhicules électriques plus attrayants. D’ici quelques années, le paysage automobile sera électrique et autonome. Et les tarifs ne seront clairement plus aussi élevés. Encore un peu de patience !