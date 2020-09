Tesla peut améliorer l’accélération de votre Model Y pour 2 000$

Tesla a trouvé un business model très intéressant pour ses voitures. Celui-ci passe par les mises à jour logicielles pour gagner en fonctionnalités et/ou en performances. Et c'est très lucratifs pour le constructeur.

Tesla a déjà révolutionné le monde de l’automobile de bien des manières. En poussant à la démocratisation des véhicules électriques d’une part et en intégrant la notion de mises à jour d’autre part. Ces mises à jour, payantes ou non, permettent de profiter de nouvelles fonctionnalités et/ou d’améliorer les performances de son véhicule. Et cela rapporte gros à la marque. Aujourd’hui, c’est la Model Y qui est concernée.

La Model Y AWD reçoit un pack Acceleration Boost

À quel point aimeriez-vous améliorer les performances de votre Tesla Model Y ? Suffisamment pour faire un gros chèque et bénéficier d’une mise à jour venant débrider encore l’ensemble ? Si c’est le cas, alors vous êtes en veine. En effet, le media Electrek rapporte que les propriétaires d’une Model Y dans sa variante Dual Motor AWD (pas la version Performance) ont désormais la possibilité d’acheter le pack Acceleration Boost à 2 000$. Un pack qui permet d’améliorer le 0 à 60 mph (96,56 km/h) à 4,8 secondes, contre 4,3 secondes dans la version normale. Si vous avez la dernière version du logiciel, vous pourrez bénéficier d’un crossover électrique plus rapide encore et ce de manière quasi-instantanée, une fois le virement effectué, évidemment. Tesla avait proposé une mise à jour similaire aux possesseurs de Model 3 en décembre dernier.

2 000$ pour gagner 0,5 seconde sur le 0 à 60 mph

Le constructeur a pris pour habitude d’intégrer des fonctionnalités dans les composants de ses voitures et de les bloquer ou les brider au niveau logiciel. Ceci pour limiter les coûts de production au maximum. Cela étant dit, il ne s’agit là que d’un exemple parmi d’autres. Votre Model Y AWD peut déjà accélérer aussi vite. C’est simplement qu’elle n’en avait pas reçu l’option jusqu’à présent.

C’est aussi une opération défensive, si l’on peut dire, pour la marque. Tesla a tenté, par le passé, d’empêcher les hacks de performances non officiels. Un Acceleration Boost comme celui pourrait aussi réduire la tentation de passer par des moyens non officiels tout en gagnant de l’argent au passage. Restera à savoir si les clients sont prêts à passer à la caisse.