Tesla n’inclut plus le chargeur mobile dans ses voitures neuves

Acheter une voiture électrique n’est pas aussi “simple” qu’acheter un véhicule thermique dans la mesure où il convient souvent d’investir dans certains accessoires plus ou moins indispensables, comme un chargeur. Tesla incluait jusqu’à présent avec ses voitures un pack chargeur mobile. Ce ne sera malheureusement plus le cas.

Tesla vient en effet de cesser d’inclure son chargeur mobile avec les véhicules neufs. Ce changement a été constaté pour la première fois par l’utilisateur Twitter Tesla_Adri et confirmé peu après par le PDG de la marque, Elon Musk. L’accessoire, vendu actuellement 275 $ séparément, permet de brancher sa Tesla sur une prise murale et obtenir entre 3 et 5 km d’autonomie après une heure de recharge.

“Les statistiques d’utilisation étaient très faibles, alors cela semblait être du gaspillage”, déclarait le PDG de Tesla, Elon Musk, en réponse à quelqu’un qui commentait l’information après que celle-ci avait été partagée par l’investisseur Sawyer Merritt. “Du point de vue des avantages, nous allons inclure davantage d’adaptateurs avec le kit chargeur mobile.”

Elon Musk tweetait quelque temps plus tard que Tesla allait par ailleurs réduire le tarif de ce chargeur mobile à 200 $ et simplifier son achat en même temps qu’une nouvelle voiture. Le multimilliardaire américain a aussi rapidement précisé qu’il n’y a pas besoin d’adaptateur pour charger une Tesla dans un Supercharger ou sur un connecteur mural Tesla installé dans votre logement. À l’heure actuelle, le kit de charge est annoncé en rupture de stock sur le site de la marque.

Comme Electrek le précise, ce n’est pas la première fois que Tesla supprime ainsi un câble de recharge. L’entreprise avait auparavant livré ses voitures avec des connecteurs Niveau 1 et Niveau 2, avant de cesser d’inclure ce dernier.

À noter, Tesla France n’a pas encore confirmé si le connecteur mobile sera aussi retiré des livraisons de voitures électriques dans l’Hexagone. Pour le moment, seuls les clients outre-Atlantique sont concernés.

Based on feedback received, we will drop mobile connector price to $200 & make it easy to order with car.

Note, mobile connector is not needed if you have a Tesla wall connector or to use Superchargers.

Recommend installing Tesla wall connector well before car arrives.

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2022