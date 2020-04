Tesla Model 3 : Elon Musk explique la présence de la caméra dans l’habitacle

La Tesla Model 3 est proposé sur le marché depuis 2017. Et depuis son lancement, elle a toujours été équipée d’une caméra dite d’intérieur. Comme c’est souvent le cas dans les véhicules de la marque, il s’agit là d’un composant qui n’est pas utilisé. Mais qui pourrait l’être un jour. Dès lors, se posait la question de savoir pourquoi. Dans quel but ? Elon Musk, le PDG de Tesla, vient de donner la réponse à cette question.

S la caméra dans l’habitacle de la Tesla Model 3 existe depuis toujours, elle est aussi désactivée depuis toujours. À quoi devait-elle servir ? Servira-t-elle un jour ? Dans quel but ? Elon Musk vient de confirmer via son compte Twitter qu’elle est censée servir le vaste projet de robot-taxi de Tesla. Dans la mesure où vous ne serez pas dans la voiture lorsque celle-ci sera utilisée pour transporter un voyageur quelconque, la caméra offrira des preuves vidéos si les passagers venaient à endommager l’intérieur du véhicule.

Plusieurs fins limiers ont aussi pu découvrir ce que voit précisément cette caméra. Sans grande surprise, il s’avère que cette dernière dispose d’une vue dégagée sur tout l’intérieur de la voiture, sur le conducteur et les passagers. Electrek ajoute que Tesla a exploré d’autres idées pour cette caméra. Elon Musk avait laissé entendre que celle-ci pourrait notamment permettre d’enregistrer vos sessions karaoké. La marque a aussi déposé récemment un brevet décrivant l’utilisation d’une caméra pour reconnaître les passagers et appliquer certains réglages (comme la position du siège ou la température de la climatisation) lorsque vous êtes présent(e). Pour l’heure, la caméra reste un signe de ce grand rêve qu’a Tesla de mettre des voitures totalement autonomes sur les routes du monde entier.

The mystery of the model3 in-cabin "selfie" cam is slowly clearing.

huge thanks to @davidhooperr for performing a bunch of research and providing the car.

The images are not perfect but at least we get the idea of the coverage now. pic.twitter.com/r447lQZX8u

