Tesla met fin à ses opérations dans son usine de montage californienne

La pandémie de coronavirus n'avait pas encore touché le constructeur de voitures électriques, mais c'est désormais chose faite.

Tesla a tout récemment sorti son millionième véhicule de ses lignes de production et l’entreprise a pris de l’avance sur les prévisions de ce trimestre financier. Pourtant, la Gigafactory de Shanghai, seul autre plant de montage de véhicule, a fermé ses portes le mois dernier pour ralentir la propagation du coronavirus. Elle a rouvert peu de temps après, à un rythme ralenti et avec des précautions supplémentaires mises en place. Aux États-Unis, la propagation du virus a aussi fait du chemin, particulièrement en Californie, où les grandes entreprises de technologie ont demandé à leurs employés de télétravailler. Dans la “Bay Area”, qui comprend San Francisco, la Silicon Valley, Palo Alto, Fremont et Oakland, un ordre de confinement a été donné, contraignant les citoyens et employés à rester cloîtrer chez eux.

Fermera, fermera pas ?

Selon Electrek, média spécialisé dans la couverture de l’actualité automobile électrique, Tesla aurait été prêt à contrevenir à cet ordre : “Nous avons reçu plusieurs rapports d’employés de Tesla indiquant qu’ils avaient été informés par l’entreprise qu’ils projetaient d’être opérationnels demain [17 mars].” Plus tard dans la journée, le site indiquait que les autorités locales ont confirmé que Tesla était exonérée; dans un courriel adressé à ses employés, Elon Musk a déclaré que “la panique est pire que le virus lui-même”.

10 000 employés renvoyés chez eux

Cependant, on apprend aujourd’hui via le San Francisco Chronicle que “le département du shérif du comté d’Alameda a déclaré mardi que l’usine automobile n’était pas “essentielle”, et doit fermer ses portes en vertu de l’ordre de confinement du comté qui est entré en vigueur mardi.” En conséquence, ce sont quelques 10 000 employés qui ont été renvoyés chez eux. Un courriel donne pour instructions aux salariés confinés de prendre des jours de congés payés pour chaque jour d’absence et de contacter les ressources humaines s’ils les épuisent.