Tesla lance un service de personnalisation de ses voitures

Si les voitures d'aujourd'hui disposent de pléthore de fonctionnalités, il faut admettre que leur aspect extérieur reste assez plat, avec des coloris très classiques. Il est pourtant possible de personnaliser son véhicule. Tesla ajoute cette possibilité.

La grande majorité des voitures actuelles sont vendues dans des coloris unis et pour le moins ennuyeux. La raison principale à ceci reste très probablement que ces coloris sont acceptés par le plus grand nombre et que la revente est ainsi facilitée. Mais en même temps, la voiture manque cruellement de personnalité. À moins de passer par un service de personnalisation. Ce que propose depuis peu Tesla.

Tesla lance son propre service de personnalisation de véhicules

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une voiture Tesla, sachez que le constructeur vient de lancer officiellement son propre service de personnalisation. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, cela n’a rien de nouveau. Il s’agit de venir placer un film vinyle sur tout ou partie du véhicule pour changer la couleur ou ajouter un motif ou un texte.

En procédant ainsi, on ne touche pas à la couleur d’origine du véhicule. Autrement dit, si l’on décide un jour de le revendre, il suffit de retirer le film vinyle et le tour est joué. Les possesseurs de voiture Tesla la personnalisent depuis longtemps déjà mais en passant par des tiers. Aujourd’hui, Tesla se lance officiellement et en son nom propre sur ce marché.

Disponible uniquement en Chine pour le moment

Cela étant dit, ce service de personnalisation n’est malheureusement disponible qu’en Chine. Il ne serait pas étonnant en tous les cas de le voir apparaître dans d’autres pays si le succès est au rendez-vous. À suivre ! Et vous verrez peut-être bientôt apparaître des Tesla personnalisées sur les routes.