Tesla : l’abonnement pour la conduite totalement autonome pourrait arriver début 2021

Tesla avait plusieurs objectifs pour l'automobile lorsque Elon Musk lançait l'entreprise. Depuis lors, elle poursuit son but. Et elle se rapproche de la conduite totalement autonome...

Lorsque Elon Musk avait annoncé la création de Tesla Motors, l’objectif était, d’une part, de démocratiser la voiture électrique, et d’autre part de faire progresser la conduite autonome. Année après année, modèle après modèle, le constructeur n’a eu de cesse d’avancer dans cette voie. Et aujourd’hui, la conduite totalement autonome semble plus proche que jamais…

Le pack conduite totalement autonome Tesla proposé dès le début 2021 ?

Tesla semble tout près de pouvoir enfin proposer la conduite totalement autonome à ses clients. Ou tout du moins de proposer de souscrire à l’abonnement mensuel qui permettra d’en profiter. Elon Musk déclarait en effet sur Twitter que le package mensuel “Full Self-Driving” (FSD) était actuellement prévu pour “le début de l’année prochaine”. Autrement dit, en théorie, les possesseurs d’une Tesla pourraient ajouter des fonctionnalités de conduite totalement autonome (actuellement uniquement semi-autonome) – dans un pays qui l’autorise, évidemment – d’ici quelques mois seulement.

C’est ce qu’annonce Elon Musk sur Twitter

Cela étant dit, n’allait pas faire une croix dès maintenant sur votre calendrier. Elon Musk, et Tesla, ne sont pas franchement connus pour tenir leurs délais. Tesla avait ainsi déjà promis de proposer cet abonnement FSD pour la fin de cette année 2020. Et clairement, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Une chose est sûre, lorsque ce pack sera disponible, et il le sera, c’est certain, cela devrait permettre d’accélérer sensiblement l’adoption des voitures de la marque. Si vous louez votre Tesla, vous pourriez ainsi faire des économies très intéressantes pour profiter de la fonctionnalité de conduite totalement autonome au quotidien. Et cela pourrait aussi vous donner l’opportunité de tester les fonctionnalités tant que vous le voulez sans vous engager dans un achat complet. Ce qui pourrait être un choix très populaire si le tarif de 10 000 $ (qui se murmure ici et là) est avéré…