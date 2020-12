Tesla : la dernière mise à jour en date offre un mode Boombox à votre voiture

Les mises à jour pour les voitures Tesla viennent régulièrement ajouter de nouvelles fonctionnalités. Certaines très utiles, d'autres un point. Une voici une assez insolite.

Tesla est probablement le premier constructeur automobile à proposer des mises à jour logicielles sur ses voitures permettant d’ajouter des fonctionnalités majeures. Et d’autres très minimes, évidemment. Mais c’est là un aspect très novateur dans le monde de l’automobile. La dernière mise à jour en date apporte une fonction assez insolite.

La mise à jour de Noël pour les Tesla st disponible

Votre Tesla pourrait bientôt vous permettre de partager au monde vos goûts musicaux. Si vous avez une voiture compatible, tout du moins. En effet, comme le précise Electrek, Tesla a déployé sa mise à jour de fin d’année. Et la nouveauté principale semble être le mode Boombox. Une fois ce mode activé, vous pouvez diffuser votre musique à l’extérieur de votre voiture. Il faut pour cela disposer d’un modèle récent, un modèle équipé du système avec le haut-parleur pour les piétons. C’est le cas des derniers modèles de Model 3. Bien évidemment, vous n’utiliserez probablement pas cette option pour organiser des fêtes durant la pandémie et il vous faudra vérifier les lois locales en vigueur avant de le faire mais voilà qui aura le mérite d’offrir une solution plus qualitative que de monter le son dans la voiture et de laisser une fenêtre ouverte.

Elle ajoute notamment le mode Boombox

Elon Musk ajoutait qu’il est aussi possible de personnaliser le bruit du klaxon sur ces nouveaux modèles pour mettre quelque chose de très différent. Parmi les autres fonctionnalités apportées par cette mise à jour, on citera notamment une meilleure préparation du véhicule pour les départs planifiés, la batterie et l’habitacle pouvant désormais être préparés sans que la voiture soit branchée. La visualisation des informations sur l’écran est aussi améliorée (la surface plus grande) notamment pour les places disponibles sur les Superchargers.

Le patron de Tesla admettait aussi volontiers que cette mise à jour n’était pas forcément “top” pour celles et ceux qui ont une Tesla dépourvue du haut-parleur piéton, ce qui représente un grand nombre de véhicules. Mais il y a “d’autres fonctionnalités à venir”, des fonctionnalités que Tesla n’a pas eu le temps de terminer à temps.