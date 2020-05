Tesla hésite entre Austin et Tulsa pour sa troisième usine des États-Unis

Tesla est actuellement en très bonne forme financière, par rapport à sa situation des trimestres précédents. Cela donne des ailes à ses dirigeants. La demande est très forte, une troisième usine devrait voir le jour aux États-Unis. Mais où ?

Tesla cherche à fabriquer une troisième usine Gigafactory aux États-Unis. Celle-ci devrait prendre notamment en charge la production du Cybertruck annoncé il y a peu. Avant de démarrer un tel chantier, il convient évidemment de sélectionner avec grand soin le site. Aujourd’hui, la marque annonce avoir réduit la liste des lieux possibles. Deux villes sont encore en course.

Pour sa troisième Gigafactory aux États-Unis,

Selon Autoblog, le constructeur automobile aurait donc réduit ses options à Austin, au Texas, et Tulsa, dans l’Oklahoma pour accueillir la construction de la troisième Gigafactory du pays. Une usine qui pourrait être la plus grosse de Tesla d’ailleurs. Celle-ci aura pour charge toute la production de Cybertruck, le pickup futuriste dévoilé récemment par la marque, ainsi que de la Model Y. Quelle sera la ville gagnante ? Difficile à dire. Le PDG de Tesla Elon Musk avait menacé il y a quelques jours de déménager son quartier général dans le Nevada ou le Texas suite à la décision de Alameda County de prolonger la fermeture de l’usine de Fremont durant tout le mois de Mai.

Tesla hésiterait entre Austin et Tulsa

Tesla avait annoncé se lancer dans la recherche d’un site pour une troisième usine en Mars dernier, avant que Elon Musk ne commence à être très critique quant au coronavirus, et notamment aux mesures de confinement. Le multimilliardiaire avait choisi de défier les mesures gouvernementales et de redémarrer la production de Tesla dans le Fremont. Nul ne sait cependant si le déménagement du QG est toujours d’actualité. On ne sait plus avec certitude si d’autres sites que Austin et Tulsa seraient encore en course mais dans ce genre de situation, ce sont le plus souvent les villes elles-mêmes qui se proposent. Comme Elon Musk l’avait déclaré précédemment, la décision finale dépend de nombreux facteurs, y compris les avantages proposés, les coûts de logistique, l’accès à la main-d’œuvre ou encore la qualité de vie.