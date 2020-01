Tesla : des recettes et ventes records au 4ème trimestre 2019

Si les augmentations sont de l'ordre de quelques pour cent seulement, le chiffre d'affaires total est lui spectaculaire par rapport à la même période l'année précédente.

Hier, Tesla publiait ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2019, pour le plus grand bonheur des actionnaires qui ont pu se rassurer sur la santé de l’entreprise. Jusqu’à encore récemment, Tesla accusait de grosses pertes. Il faut dire que l’entreprise s’est lancé dans la commercialisation de cinq véhicules différentes en quelques années (Modèle S, Modèle 3, Modèle X et Roadster), que son poids-lourd électrique Semi-Truck est entré en production à la fin de l’année 2019, que l’entreprise à présenter son Cybertruck en novembre et que 2020 s’annonce comme une année charnière. En effet cette année, Tesla devrait commercialiser la Roadster II, un modèle revue et corrigé, ainsi que la Model Y. Il faut ajouter à cela que l’entreprise étend sa capacité à produire des batteries et à construire des voitures grâce aux “Gigafactory”, dont celle de Shanghai (Gigafactory 3) qui a ouvert sa chaîne de production en fin d’année et serait capable de livrer 500 000 véhicules/an. La dernière en date, celle de Berlin (Gigafactory 4), produira Model Y et batteries à partir de 2021.

Un chiffre d’affaires en hausse, les bénéfices en baisse

Malgré tous ces projets et toutes ces dépenses, Tesla a enregistré un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 1% par rapport au 4e trimestre 2018. Le chiffre d’affaires total de l’entreprise au cours du trimestre était de 7,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 2% par rapport à la même période l’année précédente et le chiffre d’affaires total pour l’année s’élevait à 24,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 14% par rapport à 2018 — un très joli score. En tout et pour tout, cela se traduit par un bénéfice trimestriel de 105 millions de dollars, soit une baisse de 25% par rapport au 4e trimestre 2018.

Une production accélérée

Selon Ars Technica, 86 958 Model 3 ont été fabriquées et 92 620 ont été livrées, soit une augmentation annuelle de 42% et 46%. De même, le nombre de ses bornes de recharge est plus élevé que jamais, avec 1 821 stations réparties à travers le monde. Cependant, les livraisons des modèles S et X continuent de diminuer, en baisse de 29%. Une bonne nouvelle est cependant à retenir : Tesla étant en avance sur les prévisions de la Model Y, la production commencera sous peu à l’usine de Fremont, et les livraisons commenceront à la fin du premier trimestre 2020.