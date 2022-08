Tesla Cybertruck : le pick-up électrique va coûter plus cher que prévu

L'inflation des prix dans l'automobile condamne Tesla à modifier le tarif de son Cybertruck.

Le Cybertruck de Tesla a attiré tous les regards lors de sa présentation en 2019, principalement en raison de son style extérieur inhabituel (un exosquelette monochrome à base d’acier inoxydable 30X laminé à froid et ultrarobuste), mais aussi en partie grâce à son faible prix de lancement fixé à 39.900 dollars. Si le design du Tesla Cybertruck, inspiré de la science-fiction, sera conservé sur les modèles qui seront produits d’ici mi-2023, ce ne sera pas le cas du tarif promis depuis quelques années puisqu’il va finalement être augmenté à cause de l’inflation.

Les mauvaises nouvelles de Tesla pour le Cybertruck

Au cours d’une session de questions-réponses tenue lors de l’assemblée des actionnaires du constructeur automobile, Elon Musk, PDG de Tesla, a été interpellé sur le prix du Cybertruck et si celui-ci coûtera toujours 39.900 dollars… Le responsable ouvertement engagé (et en plein conflit juridique avec Twitter) a confirmé que les spécificités techniques et le prix du pick-up seront différents par rapport à ce qui a été divulgué en 2019, avant de dire qu’il déteste “donner un peu de mauvaises nouvelles.”

Le prix initial de 39.900 dollars du Tesla Cybertruck ne s’appliquait qu’au modèle à moteur unique et à propulsion arrière. La version AWD à double moteur du pick-up devait être commercialisée à partir de 49.900 dollars, tandis que la version tri-moteur haut de gamme commençait à 69.900 dollars. Cette grille de prix était considérée comme une aubaine en 2019, il n’est donc pas surprenant de voir Tesla appliquer de nouveaux prix étant donné les défis liés à l’inflation auxquels de nombreux constructeurs automobiles sont actuellement confrontés.

Pas de Tesla Cybertruck avant 2023

Tesla avait initialement déclaré que le Cybertruck commencerait à quitter les lignes de production à la fin de l’année 2021, et que la version à trois moteurs la plus puissante arriverait à la fin de 2022. Elon Musk affirme maintenant que le constructeur automobile de voitures électriques vise un début de production à la mi-2023 après des années de retards, dont certains étaient liés à la pandémie de COVID-19 et à la pénurie de semi-conducteurs.