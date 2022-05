Tesla commence à prendre les réservations pour son Semi. Les premières livraisons pourraient ne pas arriver avant longtemps.

Le Semi de Tesla, très longtemps reporté, vient de franchir une étape importante dans sa longue voie vers l’arrivée sur nos routes. Comme CNET le rapporte, le constructeur américain a commencé à prendre les réservations pour ce gros camion électrique. Il vous faudra tout de même débourser un acompte de 20 000 $ et Tesla n’a pas précisé la fenêtre de livraison des premières unités. Autrement dit, la production est toujours prévue pour un vague 2023. Toujours est-il que les choses avancent. Désormais, après les grosses commandes de PepsiCo et Walmart, les petites entreprises et particuliers peuvent commander.

Tesla commence à prendre les réservations pour son Semi

Le Semi fut officiellement dévoilé en 2017, aux côtés du Roadster deuxième génération. Cette machine devait faire oublier les camions conventionnels avec une autonomie maximale de 800 km, un Megacharger rapide et un 0 à 60 mph en 20 secondes avec un poids chargé de 36,3 tonnes. Le tarif de base reste, à ce stade, inchangé, à savoir 150 000 $, ce qui en ferait un véhicule potentiellement viable pour les entreprises qui veulent des liaisons inter-villes sans les coûts usuels de carburant ou l’impact environnemental.

Les premières livraisons pourraient ne pas arriver avant longtemps

Tout comme pour le nouveau Roadster, cependant, le lancement n’a pu se faire selon le planning initial. Tesla a reporté plusieurs fois son Semi, tout récemment à cause de la pénurie de puces et les capacités de production limitées pour les batteries. Les réservations, à ce stade, ont moins à voir avec la livraison imminente qu’avec la rentrée d’argent pour Tesla, tout comme les acomptes du Cybertruck (estimés à 1,3 millions d’unités en novembre 2021) permettront au constructeur de profiter de milliards de dollars de revenus lorsque le véhicule sera prêt.

Quoi qu’il en soit, Tesla ne s’inquiète pas d’attendre. Son concurrent Nikola vient tout juste d’accélérer la production de son camion électrique et des marques bien connues comme Freightliner n’ont pas encore connu le succès avec leurs véhicules électriques. Le Semi arrivera donc sur un marché plutôt jeune avec sa marque et ses technologies comme avantages importants.