Tesla bat son précédent record, 139 300 véhicules livrés au trimestre dernier

Tesla commence à entrevoir la lumière au bout du tunnel, si l'on peut dire. Cela fait quelques mois que les chiffres sont très encourageants et que les livraisons de véhicules se multiplient. Ce dernier trimestre ne fait pas exception.

Tesla a livré davantage de véhicules entre juillet et septembre que durant n’importe quel autre trimestre à ce jour. Si l’on en croit les chiffres de livraison et de production publiés par la marque pour le troisième trimestre 2020, Tesla a ainsi écoulé pas moins de 139 300 véhicules durant ces trois mois. Un chiffre plus qu’encourageant, signe que la situation est aujourd’hui relativement pérenne.

Tesla signe un trimestre record de livraisons de véhicules

Ces 139 300 voitures livrées représentent une augmentation significative de 45% par rapport au même trimestre en 2019. Et c’est une augmentation de 53% par rapport au deuxième trimestre 2020. Le record précédent avait été atteint au quatrième trimestre 2019 avec quelque 112 000 véhicules livrés.

Si l’on plonge dans les détails de ce nouveau record, il faut savoir que 15 200 de ces véhicules étaient des Model S/X et 124 100 des Model 3/Y. Durant ce trimestre, les usines de Tesla ont aussi fabriqué pas moins de 145 036 véhicules – 16 992 Model S/X et 128 044 Model 3/Y -.

Pas moins de 139 300 véhicules écoulés entre juillet et septembre

Au début de cette année 2020, Tesla visait quelque 500 000 livraisons en 2020. Le constructeur en a écoulé à l’heure actuelle pas moins de 318 000. Les prévisions ont évidemment été impactées par la pandémie de Covid-19. La nouvelle Gigafactory de Shanghai avait même du fermer un moment en début d’année. Tout comme l’usine de Fremont, pendant environ deux mois. Si la production n’avait pas été arrêtée, Tesla serait certainement plus proche de son objectif aujourd’hui.

L’entreprise a déjà prévu de lancer deux nouvelles usines dans les deux prochaines années. La marque pourra ainsi accélérer encore ses cadences de production. Une nécessité dans la mesure où de nouveaux modèles arrivent : la Model S Plaid, le Cybertruck et la nouvelle génération de Roadster. Tous les signes semblent en tous cas désormais au vert pour Tesla. Le géant américain va pouvoir accélérer les opérations pour consolider sa place sur le marché de l’automobile électrique.