Tesla attaque un ancien employé pour vol de secrets industriels et tentative de dissimulation

Tesla attaque en justice un ancien employé. L'homme aurait volé des secrets concernant le projet de supercalculateur Dojo.

Tesla a décidé d’attaquer en justice un ancien employé qu’elle accuse de vol de secrets industriels en lien avec son projet de superordinateur, selon un article de Bloomberg. Si l’on en croit le dossier déposé auprès de la Cour de district de San Jose, l’ingénieur Alexander Yatskov avait démissionné le 2 mai après seulement quelques mois dans l’entreprise. Selon Tesla, l’homme a admis avoir transféré des informations confidentielles sur ses appareils personnels et plus tard, sur un faux ordinateur portable une fois confronté au sujet du vol.

Tesla attaque en justice un ancien employé

En plus d’avoir brisé une clause de non-divulgation, visant précisément à protéger ses secrets industriels, Bloomberg rapporte que Tesla accuse aussi Alexander Yatskov d’avoir menti sur son expérience et ses compétences dans son CV. Toujours selon le quotidien américain, Alexander Yatskov a refusé de commenter.

“C’est une affaire de rétention illicite de secrets industriels par un employé qui, avec un court passage chez Tesla, a déjà montré sa propension au mensonge, et au mensonge encore en fournissant un ‘faux’ appareil pour essayer de couvrir ses traces”, écrit Tesla dans le dossier.

L’homme aurait volé des secrets concernant le projet de supercalculateur Dojo

Le PDG Elon Musk tease depuis 2019 un projet de supercalculateur baptisé Dojo. L’été dernier, l’entreprise avait dévoilé ce projet plus en détail, avec pour objectif d’utiliser l’intelligence artificielle pour analyser les données des véhicules, ce qui devrait permettre une expérience de conduite autonome plus sûre et plus aboutie encore. L’ordinateur, qui offre 1,8 exaflops de calcul et dispose de 10 pétaoctets de stockage NVME à 1,6 téraoctets par seconde, apprend lui-même en utilisant les vidéos des huit caméras dans les véhicules Tesla, à 36 images par seconde.

Tesla affirmait l’année dernière que, bien que cette approche génère d’énormes quantités de données, elle reste encore plus utilisable que d’établir une cartographie haute-définition du monde entier. Dans le même temps, le constructeur indiquait aussi que le système était plus efficace dans les zones peu peuplées où les voitures peuvent évoluer presque sans être interrompues. Et même alors, l’entreprise avait mis en avant plusieurs succès très intéressants dans des zones denses, y compris la capacité de Dojo à apprendre de nouveaux avertissements du trafic, à détecter les collisions avec des piétons et les mauvaises utilisations des pédales – appuyer accidentellement sur la pédale d’accélérateur au lieu du frein -.