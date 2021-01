Tesla a fabriqué un demi-million de voitures électriques en 2020

Le constructeur automobile Tesla semble aujourd'hui avoir trouvé un très bon rythme, tant au niveau de sa production que des ventes. Les chiffres de 2020 sont très encourageants.

Tesla vient de franchir un cap très important quant à sa production. Le fabricant automobile américain a confirmé avoir atteint son objectif de produire un demi-million de véhicules électriques en 2020, avec 509 737 véhicules au compteur avant que l’année ne s’achève. Toutes n’ont cependant pas été expédiée (“seulement” 499 550) mais c’est tout de même une évolution importante par rapport au 367 500 expéditions enregistrées en 2019 et a fortiori sur un marché touché par la pandémie.

Tesla annonce avoir fabriqué plus de 500 000 véhicules en 2020

Sans surprise, la grande majorité des véhicules produits (454 932) sont des Model 3 et Model Y. Seulement 54 805 d’entre eux, soit un peu moins de 10,8 % sont des Model S et Model X. Il est en tous les cas clair que Tesla a mis un coup d’accélérateur vers la fin de l’année. En effet, pas moins de 179 757 voitures ont été fabriquées durant le dernier trimestre 2020, soit plus de 35 % de la production de l’année.

Il y a aussi cela dit une chance que les expéditions passent officiellement la barre des 500 000, dans la mesure où, selon Tesla, les chiffres annoncés aujourd’hui ne sont pas les chiffres définitifs, ceux-ci pourraient encore augmenter de 0,5 % “voire davantage”.

Tesla reste cependant un petit constructeur face à la concurrence. GM a écoulé quelque 7,7 millions de voitures durant son année fiscale 2019, tandis que BMW, davantage tourné vers le luxe, en comptabilise plus de 2,5 millions. Pour le moment, en tous les cas, Tesla reste sur un marché de niche par rapport à ses concurrents plus conventionnels.

De quoi sera faite l’année 2021 ?

Cela étant dit, l’entreprise progresse très rapidement et il ne fait aucun doute que les voitures Tesla sont aujourd’hui parmi les plus répandues sur les routes. Pour remettre les choses dans leur contexte, GM n’a vendu qu’un peu plus de 14 000 Chevrolet Bolt aux États-Unis en 2020 durant le troisième trimestre. Il ne fait aucun doute que ces écarts diminueront à mesure que les véhicules électriques se démocratiseront mais pour l’heure, Tesla mène la danse.

Quant à savoir si Tesla parviendra à préserver sa position en 2021, c’est une toute autre histoire. La marque pourrait profiter du démarrage de la production de son Cybertruck, sans oublier une nouvelle Model S “Plaid”. Le constructeur précisait aussi que les volumes de production de Model Y devraient encore augmenter maintenant que son usine de Shanghai a démarré son activité. La Tesla à 25 000 $ tant attendue est encore loin mais il ne serait pas surprenant que la croissance diminue quelque peu alors que l’activité arrive à maturation, et ce même si les gens commencent à reconduire au sortir de cette pandémie…