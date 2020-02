Tesla désactive à distance la fonction Autopilot des voitures d’occasion

Une option particulièrement coûteuse, retirée en un clic par Tesla, mais qui a coûté cher à un conducteur.

Petite merveille de technologie pour les uns, vaste fantaisie pour les autres, le mode “Autopilot” des Tesla divise. Ce qui reste une belle prouesse technique se repose sur un logiciel et des algorithmes, ce qui permet de désactiver bien plus facilement une option que si elle était physiquement implémentée (3 ou 5 portes, des airbags supplémentaires, l’ESP, le régulateur de vitesse, un radar de recul, etc.). Le site Jalopnik.com relate la mésaventure d’un conducteur de Tesla qui a acheté une voiture d’occasion auprès d’un concessionnaire, une Modèle S de 2017. Le concessionnaire l’avait acheté directement à Tesla lors d’une vente aux enchères, et elle était dotée des stickers indiquant la présence du niveau 2 de semi-autonomie (Full Self Driving Capability) et de l’Autopilot. Ces deux options sont facturées 8 000 dollars, un surcoût pris en compte dans le prix de vente final.

Un audit qui laisse bouche bée

Le 18 décembre dernier, Tesla a conduit une analyse à distance de la voiture, a mis à jour le logiciel de bord… mais en a profité pour supprimer les deux options. Lorsqu’il a contacté le service après-vente de Tesla, le conducteur, Alec, s’est vu adressé la réponse suivante : “Tesla a récemment identifié des instances de clients mal configurés pour les versions Autopilot pour lesquelles ils n’ont pas payé. Depuis, un audit a été effectué pour corriger ces instances. Votre véhicule est l’un des véhicules mal configurés pour Autopilot. Nous avons examiné votre historique d’achat et malheureusement, la fonction Full Self Driving Capability n’était pas une fonction pour laquelle vous avez payée. Nous nous excusons pour la confusion. Si vous souhaitez toujours bénéficier de ces fonctionnalités supplémentaires, nous pouvons commencer le processus d’achat de la mise à niveau.”

Un précédent dangereux

À l’évidence, Alec ne s’attendait pas à devoir payer un supplément de 8 000 dollars pour une fonctionnalité pour laquelle il avait payé et qu’il pensait installée pour de bon dans son véhicule. Comme l’exprime le site web cela va “complètement à l’encontre de la façon dont nous définissons l’achat et la vente de voitures d’occasion.” Si l’option était physiquement installée, Tesla aurait-il envoyé des techniciens au domicile d’Alec pour les retirer ? Le précédent établi par l’entreprise risque de faire des remous dans le secteur, d’autant plus que d’autres cas signalent le même problème sur les forums de la marque.