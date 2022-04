Tera : les serveurs vont définitivement fermer après dix ans d’activité

Gameforge, spécialiste des jeux par navigateur et des jeux en ligne massivement multijoueur, annonce la fin du célèbre MMORPG où Amants, Castanics, Barakas, Hauts-elfes, Humains, Élins et Poporis cohabitent dans un univers divisé en plusieurs continents : “Nous avons le regret de vous annoncer que le studio de développement Bluehole va bientôt arrêter le développement de Tera. Après mûre réflexion, l’équipe sud-coréenne est arrivée à la conclusion qu’elle ne pouvait plus vous offrir un contenu satisfaisant. En tant que dernier éditeur de Tera, c’est avec le cœur lourd que nous respectons la décision de Bluehole. Malheureusement, nous allons également devoir arrêter le jeu. Les serveurs seront arrêtés le 30 juin prochain à 10h (4h EDT). Jusque-là, nous allons organiser des évènements permanents en espérant que vous profiterez encore de ces derniers mois à Arborea. Nous sommes navrés que la légende de Tera prenne fin après presque 10 ans. Ensemble, nous avons affronté les dangers d’Arborea et combattu courageusement les Argons. Nous avons tissé des liens d’amitié et vécu d’innombrables aventures. Nous vous remercions de votre fidélité au cours de ce long voyage. Vous avez été une communauté extraordinaire !”

The Adventure Ends

Unfortunately, we come bearing bad news: TERA’s developers, have decided to cease work on TERA. As the last remaining publisher, it is with a heavy heart that we must respect Bluehole’s decision, and will also have to shut down the game.https://t.co/LFaJU1fhDk pic.twitter.com/HwjPO1s9le

