Tequila Works se fait racheter par Tencent

Le géant chinois Tencent acquiert une participation majoritaire dans Tequila Works.

En devenant actionnaire de référence Tequila Works, Tencent met la main sur un studio indépendant fondé en 2009 à Madrid et à l’origine de plusieurs pépites comme RiME, Deadlight, GYLT et The Sexy Brutale. Concentré sur le développement de Song of Nunu : A League of Legends Story pour le label Riot Forge depuis plusieurs mois, Tequila Works pourrait à l’avenir aider Riot Games dans l’expansion de la licence League of Legends avec des expériences de haute qualité.

Tequila Works welcomes Tencent as a majority investor.https://t.co/AZSv8o3T24 — Tequila Works | Song of Nunu ❄️ (@TequilaWorks) March 15, 2022

“La créativité et le souci du détail de Tequila Works ont donné naissance à des titres qui ont ravi les publics du monde entier“, a déclaré Pete Smith, vice-président mondial des partenariats de Tencent Games. “Nous sommes impatients de travailler aux côtés de l’équipe et de nous appuyer sur ces fondations pour concrétiser ses ambitions passionnantes pour les futurs jeux“. Raúl Rubio, PDG de Tequila Works, a ajouté : “Tencent est un partenaire capable d’apprécier la valeur d’un talent créatif de haut niveau dont l’originalité est la bannière. Un partenaire qui respecte notre indépendance et notre liberté de création. Ce partenariat nous permettra de nous concentrer pour porter les IP originales pour lesquelles nous sommes connus vers de plus hauts sommets et créer les meilleures expériences dont nous pouvons rêver.”

Song of Nunu : A League of Legends Story en vidéo