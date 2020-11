Tequila Tesla, du poisson d’avril à une bouteille à 250$

Tesla est une marque qui sait manier le marketing. Elle fait souvent parler d'elle, que ce soit par la voix de son PDG Elon Musk ou non. Et elle n'hésite pas à sortir de son secteur de prédilection.

À l’origine, Tesla était baptisée Tesla Motors, signe qu’elle ne faisait que des voitures. Assez rapidement cependant, les activités de l’entreprise d’Elon Musk se sont diversifiées, notamment vers les batteries et les panneaux solaires. Les fans se souviennent aussi de certains produits pour le moins insolites, comme une planche de surf. Aujourd’hui, Tesla crée la surprise en dévoilant un produit bien loin de son domaine, une bouteille de tequila, la Tequila Tesla. Une bouteille “exclusive, premium, en édition limitée”. Évidemment. Pour 250$ !

Connaissez-vous la Tequila Tesla ?

Comme beaucoup de choses, l’histoire de cette Tequila Tesla a démarré comme un simple poisson d’avril, un tweet d’Elon Musk de 2018 évoquant pour rire la “Teslaquila”. L’entreprise avait même fini par envisager sérieusement de déposer la marque mais aujourd’hui, elle fait les choses de manière un peu plus traditionnelle. En proposant un produit bien réel, une bouteille de tequila haut de gamme, estampillée Tesla, s’il vous plaît !

Une liqueur bien réelle qui a commencé comme un simple poisson d’avril

Les commandes, uniquement accessibles aux résidents Américains semble-t-il, sont limitées à deux bouteilles et à cause des différentes lois en place concernant la vente d’alcool en ligne, elles ne peuvent être expédiées que dans certains états du Pays de l’Oncle Sam. Et ce pas avant la fin de l’année, lorsque les premières livraisons auront lieu. La tequila est fabriquée par Nosotros Tequila, qui vend ses bouteilles entre 40 et 45$. Mais ces précieux liquides n’ont pas été vieillis quatre mois supplémentaires dans des fûts en chêne français ni versés dans ces bouteilles soufflées à la main exclusives dans une jolie forme d’éclair.

Bref, cette Tequila Tesla est assurément un produit pour les fans, qui fait d’ores-et-déjà le bonheur des collectionneurs et des spéculateurs. Nul doute que le prix de la bouteille atteindra rapidement des sommes assez astronomiques. À consomme avec modération, bien évidemment !