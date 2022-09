Tencent recrute Shawn Layden comme conseiller stratégique

Shawn Layden est le conseiller stratégique de Tencent pour le jeu vidéo.

Plus d’un an après son arrivée au sein du conseil consultatif de Streamline Media Group, un fournisseur de solutions pour les jeux vidéo et le métavers qui favorisent la transformation numérique des marques et des industries mondiales, Shawn Layden, ancien PDG de Sony Interactive Entertainment America et SIE Worldwide Studios, rejoint le géant chinois Tencent au poste de conseiller stratégique :

Dans ce nouveau rôle, j’espère pouvoir conseiller, aider et soutenir l’équipe de Tencent dans l’approfondissement de ses activités et de ses engagements au sein du secteur auquel j’ai consacré la majeure partie de ma carrière. Nous sommes à un moment décisif pour le jeu vidéo et le divertissement interactif. De nombreuses perspectives s’offrent à nous, mais seules quelques-unes sont profondes, élargies, inclusives, enrichissantes, inspirantes et/ou durables. Je suis ravi de poursuivre ce voyage de découverte dans l’industrie et je remercie Tencent pour cette opportunité.

Shawn Layden, une longue histoire d’amour avec Sony

Shawn Layden a travaillé dans divers départements de la société Sony depuis les années 1980. Il a accédé à des postes de direction en tant que vice-président de Sony Computer Entertainment Europe en 1999 et a pris la présidence de Sony Computer Entertainment Japan en 2007. Il a gravi les échelons en occupant les postes de directeur de l’exploitation, de président et de PDG de PlayStation de 2010 à 2016, avant d’assumer le rôle de président de SIE Worldwide Studios qui sera ensuite repris par Hermen Hulst sous le nom de PlayStation Studios. Malgré son départ de chez Sony, Shawn Layden a très souvent parlé en bien de son ancien employeur dans la presse spécialisé allant même jusqu’à défendre certaines décisions, notamment les nouveaux prix des jeux PS5.