Tencent est prêt à devenir le principal actionnaire d’Ubisoft

Le géant chinois, qui détient une participation de 5% dans le capital d'Ubisoft depuis 2018, a approché la famille Guillemot en mai dernier pour devenir l'actionnaire principal de l'éditeur français.

Loin d’être fermé à l’idée de se faire racheter alors que les consolidations ne s’arrêtent plus au sein de l’industrie vidéoludique, Ubisoft privilégiait une sortie de la Bourse avec l’aide d’un fonds d’investissement aux dernières nouvelles. Alerté par les résultats financier en dents de scie de la société présidée par Yves Guillemot, Tencent envisage désormais d’augmenter sa participation dans Ubisoft, dont la valeur est estimée à 5,3 milliards de dollars.

Exclusive: Tencent plans to raise its stake in French video game group Ubisoft as the Chinese gaming giant pivots to the global gaming market https://t.co/KlBf5JXpz7

— Reuters (@Reuters) August 4, 2022