Temtem : une sortie physique pour le Pokémon-like au format MMORPG

Après un accès anticipé de deux ans sur PS5 et PC, Temtem du studio espagnol Crema revient avec une mise à jour majeure.

Présenté comme un jeu massivement multijoueur de collection de créatures, Temtem propose de partir à l’aventure dans l’Archipel Aérien afin de capturer des créateurs sauvages, faire des échanges avec d’autres joueurs ou encore affronter d’autres dresseurs. D’ici la rentrée, de nouvelles fonctionnalités comme les saisons, la dernière île et de nouvelles quêtes hebdomadaires seront déployés avec la mise à jour 1.0.

Un trailer pour Temtem

Temtem sera disponible en version physique dès le 6 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et Nintendo Switch. A noter que celle-ci comprend un code pour Temtem Plus, un bonus donnant accès à un tchat mondial, qui vous permettra de trouver facilement les échanges les plus intéressants et les meilleurs partenaires en coop, à la fonctionnalité d’échange du jeu et à la maison d’échange, qui permet de consulter les ventes aux enchères du monde entier, et un TemDeck pouvant conserver jusqu’à 600 Temtem différents.

Pour célébrer l’arrivée de Temtem sur consoles via une version physique, un coffret collector accompagnera le lancement avec une statuette diorama des starters, un set de répliques des Temcards, un set de trois pin’s, un set de trois écussons tissés et une boîte extérieure collector.