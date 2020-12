Telegram va monétiser son service dans le courant de l’année 2021

Telegram est l'une des nombreuses plates-formes existantes de messagerie instantanée. Jusqu'à présent, elle n'avait pas monétisé son service. Ce sera chose faite dans le courant de l'année 2021.

Un lancement d’application ou de service web se fait assez rarement directement dans une version payante. Le plus souvent, le service est gratuit, pour attirer des utilisateurs, et lorsque cette base utilisateurs est suffisamment importante, il est temps de monétiser la plate-forme. C’est ce que s’apprête à faire l’application de messagerie instantanée Telegram.

Telegram va monétiser sa plate-forme en 2021

Depuis son lancement, Telegram est resté gratuit à l’utilisation. L’application compte à ce jour pas moins de 500 millions d’utilisateurs, ce qui signifie qu’elle pourrait générer des revenus substantiels si d’aventure elle décidait de monétiser sa plate-forme. Et il semblerait que ce soit précisément dans ses projets, et ce via l’introduction de publicités.

Maintenant, avant que vous ne commenciez à imaginer des publicités apparaissant ici et là dans vos conversations, sachez que ce n’est pas ici qu’elles se montreront. Les publicités arriveront dans les canaux Telegram dans le courant de l’année 2021. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les canaux sont un peu comme des fils, à la manière de Twitter. Si vous utilisez Telegram principalement comme une application de messagerie, alors cela ne devrait pas trop vous affecter.

En vérité, selon les propres mots du PDG de Telegom Pavel Durov, “toutes les fonctionnalités qui sont actuellement gratuites resteront gratuites. Nous allons ajouter certaines fonctionnalités pour les entreprises et les utilisateurs qui veulent aller plus loin. Certaines de ces fonctionnalités demanderont davantage de ressources et seront payées par ces utilisateurs premium. Les utilisateurs classiques pourront toujours profiter de Telegram, gratuitement, pour toujours.”

Pavel Durov est convaincu que l’implémentation de ces publicités dans Telegram ne sera pas intrusive et que, dans la plupart des cas, les utilisateurs ne remarqueront pas la différence. Il précise aussi que parmi les idées évoquées par l’entreprise, l’une d’entre elles concernait des stickers premium, une fonctionnalité qui permettrait aux artistes de créer et vendre leurs stickers aux utilisateurs de Telegram, en prélevant une commission sur les ventes.