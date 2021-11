Telegram va commencer à afficher des publicités

Telegram va afficher de la publicité sur sa plate-forme pour générer de nouveaux revenus.

Telegram est un service de messagerie instantanée comme il en existe aujourd’hui beaucoup. Cette plate-forme ne manque cependant pas d’avantages. L’un d’entre eux, très intéressant, est qu’il totalement gratuit à utiliser. Il faut donc que la société trouve le moyen de générer des revenus. Et cela passera bientôt par l’affichage de publicités.

Telegram va afficher de la publicité sur sa plate-forme

Telegram est, en grande majorité, gratuit à utiliser. Bien évidemment, pour continuer d’exister, et se développer, l’entreprise doit générer des revenus. Pour ce faire, il y a de nombreuses méthodes différentes. Il semblerait que la plate-forme ait aujourd’hui désormais de faire appel à cette bonne vieille méthode de l’affichage de publicités pour générer des revenus.

C’est ce qu’annonce Pavel Durov, fondateur de Telegram. Dans un post publié sur le blog de l’entreprise, l’homme annonce que la plate-forme commencera à introduire des publicités sur sa plate-forme, mais de manière assez limitée, pour ne pas que l’expérience utilisateur soit altérée. Il ne s’agirait pas de faire fuir les utilisateurs existants, bien évidemment.

pour générer de nouveaux revenus

Selon Pavel Durov, “Telegram n’affichera aucun message promotionnel dans votre liste de discussions, vos conversations privées ou vos groupes. La publicité n’affectera que les gros canaux – les services sur lesquels il y a déjà de la publicité et cette prise en charge entraîne les coûts les plus élevés pour Telegram.”

L’entreprise avait par le passé déjà tenté de monétiser sa plate-forme en lançant une opération de crypto-monnaie, mais il semblerait que cela ne soit aujourd’hui plus d’actualité, ce qui explique pourquoi la société a opté pour un modèle plus traditionnel. Et comme ces publicités n’apparaitront pas dans les groupes privés ou les conversations individuelles, cela ne devrait pas trop impacter les utilisateurs. Seuls ceux qui utilisent et participent dans les plus grands canaux devraient l’être.