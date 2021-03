Telegram sur le terrain de Clubhouse avec l’introduction de Voice Chats 2.0

Avec son succès planétaire, Clubhouse donnes des idées à nombre de géants de la tech. C'est le cas avec Telegram qui lance aujourd'hui une fonctionnalité similaire.

Face à la vidéo et à l’image, l’audio semble aujourd’hui avoir retrouvé ses lettres de noblesse. Clubhouse en est le parfait exemple. Et comme à l’accoutumée, dès qu’un service rencontre un énorme succès, celui-ci est très rapidement copié par la concurrence. C’est le cas avec Clubhouse, évidemment, et un certain nombre de plates-formes travaillent déjà sur leur propre version. Dont Telegram qui lance aujourd’hui Voice Chats 2.0.

Telegram lance Voice Chats 2.0

Actuellement, le format proposé par Clubhouse est extrêmement populaire et il semblerait que de nombreuses entreprises de la tech travaillent à la conception de services similaires. Le dernier en date serait probablement Telegram qui a annoncé l’introduction de Voice Chats 2.0 avec des fonctionnalités très similaires à celles de Clubhouse.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Clubhouse est une plate-forme média social sur la laquelle les utilisateurs peuvent créer des “clubs” dans lesquels ils peuvent discuter de sujets aussi divers que variés. Et ce uniquement de manière vocal. C’est un peu comme une grande conférence téléphonique à ceci près que tous les participants d’un club peuvent rejoindre la discussion en en faisant la demande. Autrement dit, c’est un peu comme avoir une discussion ouverte avec des inconnus sur internet.

Voice Chats 2.0 de Telegram propose peu ou prou la même chose. Les utilisateurs peuvent rejoindre des canaux et des groupes publics pour accomplir la même chose. La fonctionnalité de levée de main est aussi de la partie. Les utilisateurs doivent “lever la main” s’ils souhaitent parler, ceci pour empêcher qu’un capharnaüm ne s’installe trop rapidement et qu’untel ou untel monopolise la conversation.

Dans un sens, l’implémentation de Telegram serait presque meilleure que celle de Clubhouse. En effet, Clubhouse, pour l’heure, n’est disponible que via invitation et uniquement sur iOS tandis que Telegram est présent sur davantage de plates-formes – à commencer par Android -. Telegram n’est pas seul à s’être lancé. Des plates-formes comme Twitter travaillent sur des fonctionnalités similaires.