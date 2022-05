Telegram se lance dans le iGaming avec une plate-forme casino

Telegram se lance dans les jeux d'argent avec une plate-forme casino grâce à une collaboration avec Slotegrator.

L’industrie du iGaming se développe très rapidement. Avec des compétitions toujours plus importantes, il faut innover constamment pour retenir les joueurs et parvenir à toucher les nouvelles générations. Cela passe aujourd’hui par trouver des alternatives aux systèmes “traditionnels”. Un bon exemple serait aujourd’hui celui de Telegram Casino. Autrefois synonyme de discussions en ligne, c’est désormais une nouvelle façade pour les jeux d’argent grâce à une collaboration avec Slotegrator.

Telegram Casino propose une solution pour les jeux d’argent sur mobile avec un bot et une toute nouvelle manière de proposer du contenu gaming aux utilisateurs. Avec Telegram Casino, les opérateurs ont l’opportunité d’attirer de nouveaux publics et les utilisateurs peuvent améliorer leur expérience gaming sur les appareils mobiles.

Les avantages pour les opérateurs

Telegram Casino peut être lancé comme projet indépendant ou en supplément de la version web du casino en ligne. L’un des avantages est le faible coût de la promotion de la plate-forme. L’opérateur peut gérer la plate-forme via le back office, contrôler la structure, le contenu, les mailings et tous les modules, y compris l’intégration des modules bonus et parrainage. Ce dernier permet d’augmenter la qualité et le volume du trafic tandis que les bonus et autres tournois permettent de fidéliser les joueurs. Et tout est facilement visualisable sur le panneau d’administration.

Au total, plus de 7 000 jeux sont disponibles via Telegram Casino proposés par des développeurs bien connus. L’opérateur peut faire sa sélection, seul ou avec l’aide d’experts en la matière, selon les préférences de ses utilisateurs. Le fait de proposer une grande variété de jeux permet aussi aux opérateurs d’attirer de nouveaux utilisateurs et de retenir les actuels.

Les avantages pour les joueurs

Une navigation rapide et accessible est un élément essentiel de toute expérience gaming moderne. C’est Pour cela que Telegram Casino n’a besoin que de très peu de clics pour être activé. Un processus d’autorisation simplifié avec un délai très court entre l’enregistrement et le jeu en lui-même.

L’interface en elle-même prend en charge des accès instantanés aux jeux, propose de très nombreux jeux de studios de développement bien connus et propose plus de 150 méthodes de paiement, que ce soit en monnaies fiat ou en crypto-monnaies.

Les joueurs pourront aussi enregistrer plusieurs comptes bancaires différents en une seule fois et faire des dépôts et retraits dans toutes les monnaies. Ils reçoivent aussi des bonus et maintiennent une balance séparée dans la monnaie du jeu.