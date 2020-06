Telegram se dote d’un éditeur vidéo amélioré

Les plates-formes de messagerie instantanée sont nombreuses sur le marché aujourd'hui. Il convient alors de se démarquer de la concurrence. Pour ce faire, Telegram opte aujourd'hui pour l'édition vidéo avec un éditeur intégré plutôt avancé.

Avant que les services et applications de messageries instantanée ne soient ce qu’ils sont aujourd’hui, si vous vouliez éditer une photo ou une vidéo, il fallait le faire en dehors de l’application en question. Ce qui ajoutait des étapes supplémentaires et rendaient l’ensemble du processus plus long et fastidieux. La situation a bien changé aujourd’hui. La dernière mise à jour en date de Telegram vient par exemple ajouter un outil d’édition vidéo assez riche en fonctionnalités.

Telegram se met à jour et se dote d’un nouvel outil d’édition vidéo avancée

Selon le communiqué officiel de Telegram : “Vous pouvez désormais améliorer la qualité de vos vidéos de manière automatique en deux étapes – ou manuellement en ajustant plus d’une dizaine de paramètres comme la luminosité ou la saturation – jusqu’à ce que le Kubrick qui sommeille en vous soit satisfait. Pour une précision artistique parfaite, zoomez dans les photos ou les vidéos lorsque vous dessinez dessus pour que vos traits soient absolument parfaits. Vos maquillages improvisés – ou les moustaches imaginaires de vos camarades de classe – n’auront jamais été aussi réussis.”

Pour améliorer la qualité des vidéos facilement et rapidement

L’édition vidéo dans les applications de messagerie n’est pas franchement nouvelle mais dans la plupart des cas, les fonctionnalités proposées restent très simples et permettent à l’utilisateur uniquement d’ajuster la longueur de la vidéo. Cela étant dit, la possibilité d’améliorer directement la qualité vidéo devrait être une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent publier un contenu plus qualitatif facilement et rapidement. Outre l’arrivée de cet outil d’édition vidéo améliorée, la mise à jour intègre aussi des améliorations au niveau du panneau des GIF, de l’accès aux onglets des emoji. Les temps de chargement devraient aussi être réduits. Une mise à jour à installer au plus vite donc si vous utilisez Telegram régulièrement.