Telegram propose désormais un abonnement Premium à 5 $ par mois

Telegram lance son abonnement Premium. De nombreuses fonctionnalités supplémentaires et des limites augmentées pour 5 $ par mois.

Telegram a lancé son abonnement Premium à 5 $ par mois, comme l’information avait été éventée le mois dernier. La plate-forme en a fait l’annonce officielle dans un post de blog. Parmi les fonctionnalités notables accessibles via cet abonnement, on citera l’augmentation de la taille maximale des fichiers à envoyer, des téléchargements plus rapides, davantage de canaux et de nouveaux stickers uniques.

Telegram lance son abonnement Premium

La limite actuelle sur les envois de fichiers est de 2 Go, mais les utilisateurs Premium peuvent envoyer des fichiers jusqu’à 4 Go, très pratique pour celles et ceux qui envoient beaucoup de vidéos ou de gros fichiers ZIP (tous les utilisateurs peuvent cependant télécharger des fichiers volumineux). Les utilisateurs payants pourront aussi télécharger des media et fichiers à la vitesse maximale de leur connexion, plutôt que de subir une restriction de débit.

L’abonnement Premium vient aussi doubler plusieurs limites, permettant de suivre jusqu’à 1 000 canaux, de créer jusqu’à 20 dossiers de discussions avec 200 discussions chacun, d’ajouter un quatrième compte sur n’importe quelle app Telegram, d’épingler 10 discussions et d’enregistrer jusqu’à 10 stickers favoris. Et les abonnés auront droit à des stickers uniques avec des animations plein écran qui seront visibles par tous les utilisateurs, ainsi que des réactions uniques.

De nombreuses fonctionnalités supplémentaires et des limites augmentées pour 5 $ par mois

Parmi les autres fonctionnalités, on citera les transcriptions voix-vers-texte, la gestion des chats, des biographiques plus longues, des images de profil animées, davantage de caractères pour les légendes des media, 400 GIF favoris, jusqu’à 20 liens publics t.me, des icônes premium et une expérience sans publicité.

Telegram a aussi annoncé être devenu l’une des cinq applications les plus téléchargées dans le monde en 2022. Elle compte aujourd’hui 700 millions d’utilisateurs mensuels actifs. La plate-forme a aussi dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour tous les utilisateurs, parmi lesquelles des badges de vérification pour les personnalités publiques et les organisations, des requêtes pour les groupes publics, des bots améliorés, des aperçus de chat améliorés sur Android, un partage amélioré vers l’extérieur sur iOS et bien davantage. La mise à jour est en cours de déploiement. Si vous ne la voyez pas encore, “la nouvelle version sera disponible très bientôt”, écrivait Telegram.