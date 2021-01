Telegram permettra bientôt d’importer les discussions depuis d’autres applications

Les services de messagerie instantanée sont aujourd'hui légion. Chacun avec leurs particularités. Et si la solution était d'agréger les plus populaires ?

On ne compte aujourd’hui plus les services de messagerie instantanée tant ceux-ci sont nombreux sur le marché. Si la situation était plus ou moins figée jusqu’à récemment, l’annonce d’un profond changement dans les conditions d’utilisation des données personnelles de WhatsApp a créé des remous. Et la concurrence entend bien en profiter. C’est le cas de Telegram.

Un outil d’import de conversations aperçu dans Telegram

WhatsApp fait actuellement face à un véritable exode de ses utilisateurs. Un mouvement initié après des modifications voulues par Facebook vis-à-vois de la gestion de la vie privée, et une communication assez déplorable, il faut l’avouer. Nombre d’utilisateurs ont en tous les cas commencé à chercher des alternatives. Telegram fait depuis longtemps partie de cette liste mais ces récents changements annoncés ont clairement fait décoller la popularité de la plate-forme.

avant de disparaître rapidement

Ceci étant dit, on ne décide pas comme cela, du jour au lendemain de passer sur une autre plate-forme. Quid de ses contacts ? De ses anciennes conversations ? Ce serait très fâcheux que ces discussions soient supprimées. La bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est que Telegram va pouvoir vous aider sur ce point. Dans un rapport de 9to5Mac, on apprend que Telegram a récemment reçu une mise à jour introduisant notamment un nouvel outil d’import.

Cet outil permet aux utilisateurs d’importer des conversations depuis d’autres applications de messagerie instantanée – pour peu que cette application offre la possibilité d’exporter les conversations, évidemment -. Cela signifie que votre historique de conversations avec vos proches ne sera pas perdu et vous n’aurez pas à tout recommencer de zéro. Ce qui est l’une des principales raisons faisant hésiter les utilisateurs à quitter WhatsApp.

Cela étant dit, 9to5Mac précise que cette mise à jour a rapidement été suivi d’une autre mise à jour et cette dernière venait retirer cette fonctionnalité. Pourquoi ? Difficile à dire. Peut-être est-ce simplement parce que l’option n’est pas encore totalement aboutie. C’est en tous les cas une bonne chose, les utilisateurs de Telegram devraient grandement en profiter lorsque celle-ci sera déployée à tous.