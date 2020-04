Telegram permettra bientôt de faire des vidéoconférences

En cette période de pandémie et de confinement, l'utilisation des services de vidéoconférence explose, que ce soit pour raison professionnelle comme personnelle. Les différents acteurs du marché veulent leur part du marché.

Ces derniers jours, les applications de visioconférence sont plus populaires que jamais. Les plates-formes de messagerie instantanée proposent aussi depuis peu ce genre de fonctionnalité, ou y travaillent tout du moins. Avec des centaines de millions de personnes confinées chez elles, ces services sont parfaits pour rester en contact avec les proches et les collègues. Aujourd’hui, c’est au tour de Telegram de s’y mettre.

Telegram travaille sur une fonctionnalité d’appels vidéo de groupe

En effet, Telegram a bien l’intention de profiter lui aussi de cette énorme demande concernant les services de visioconférence. Dans un communiqué officiel, l’entreprise annonce proposer très bientôt une fonctionnalité de visioconférence sur sa plate-forme de messagerie instantanée. Une fonctionnalité qui, de manière assez étrange, n’était pas proposée par Telegram jusqu’à présent. Une énième plate-forme qui “suit le mouvement” si l’on peut dire et entend bien profiter de cette situation difficile pour gagner de nouveaux utilisateurs.

Avec l’envie de proposer quelque chose de sécurisé et simple d’utilisation

On peut notamment lire : “Et ensuite, vous demandez-vous ? Le confinement global actuel a mis en évidence le besoin d’avoir un outil de communication vidéo de confiance. Les appels vidéo en 2020 sont comme les messages texte en 2013. Il y a actuellement des apps qui sont soit sécurisées soit pratiques à utiliser, mais jamais les deux. Nous aimerions corriger cela et nous allons concentrer toute notre énergie pour vous proposer des appels vidéo de groupe sécurisés en 2020.” Les plates-formes de messagerie qui proposent cette fonctionnalité sont déjà nombreuses mais elles se multiplient grandement en cette période de pandémie et certaines vont plus loin encore. WhatsApp augmente le nombre de participants, Facebook lance Messenger Rooms – sans besoin d’avoir un compte et jusqu’à 50 participants maximum -.