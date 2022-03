Tekken : Bloodline, une série animée basée sur la licence de Bandai Namco

La série animée Tekken : Bloodline suivra Jin Kazama sur le chemin de la vengeance qui mène au célèbre tournoi d'arts martiaux King of Iron Fist Tournament de la Mishima Zaibatsu.

Dès son plus jeune âge, Jin Kazama apprend à maîtrisé les arts martiaux auprès de sa mère Jun Kazama, tout en héritant des compétences spécifiques de la famille. Malgré cela, il est impuissant lorsqu’un fléau maléfique détruit soudainement tout ce qui lui était cher. Cet événement changera à jamais sa vie. En colère contre lui-même pour avoir été incapable de l’arrêter, il jure de se venger et cherche le pouvoir absolu pour y parvenir, notamment en demandant de l’aide à son grand-père Heihachi Mishima afin d’apprendre son style de combat. Sa quête le mènera à un ultime combat sur la scène mondiale durant le King of Iron Fist Tournament où un certain Ogre fera une apparition remarquée…

Un teaser pour Tekken : Bloodline

Basée sur le troisième opus de la licence Tekken de l’éditeur japonais Bandai Namco, la série animée Tekken : Bloodline sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix dans le courant de l’année.