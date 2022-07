Tekken : Bloodline, la série animée de Netflix arrivera en août

Les personnages emblématiques de la licence de Bandai Namco seront présents dans Tekken : Bloodline.

Tekken : Bloodline suit les traces de l’adolescent Jin Kazama, dont la rage et la vengeance nourrissent le désir d’abattre Ogre, la bête toute puissante qui a tué sa mère, Jun. Façonné en une machine d’une violence redoutable par son grand-père Heihachi Mishima, les nouvelles capacités de Jin seront mises à l’épreuve lors du King of Iron Fist Tournament, une compétition qui opposera les plus grands guerriers de la planète comme Julia Chang, Paul Phoenix, Nina Williams, Hwaorang, Ling Xiaoyu et même Leroy Smith (un combattant de Tekken 7) dans des combats brutaux et sans armes comme. Le jeune Jin Kazama va probablement apprendre que ceux qui cherchent à se venger doivent d’abord creuser deux tombes…

Un trailer pour Tekken : Bloodline

Tekken : Bloodline sera diffusé le 18 août prochain sur la plateforme de streaming Netflix.

La série animée débutera entre Tekken 2 et Tekken 3, avec Jin Kazama qui s’entraîne avec sa mère, Jun Kazama, à Yakushima. Elle suivra approximativement l’histoire de Tekken 3, alors que Jin perd sa mère et se lance dans une quête de vengeance contre Ogre en s’entraînant avec son grand-père, Heihachi Mishima.