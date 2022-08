Tekken 8 : un premier teaser avec Kazuya Mishima

Un modèle 3D moderne et réaliste de Kazuya Mishima dans le teaser de Tekken 8.

Sur la scène de l’EVO 2022, Bandai Namco a annoncé l’arrivée d’une mise à jour d’équilibrage et de nouvelles tactiques pour Tekken 7 pour le 17 août prochain, mais a également profité de la présence des fans pour dévoiler le premier teaser de Tekken 8.

Le teaser de Tekken 8 à l’EVO 2022

Le premier teaser de Tekken 8 montre la scène iconique de Kazuya Mishima qui jette son père, Heihachi Mishima, du haut d’une falaise. Au moment où la scène zoom sur le visage de Kazuya, on passe instantanément de la version PS1 de Kazuya (1994) à une version 3D très moderne et photoréaliste du personnage grâce à la puissance du moteur graphique Unreal Engine 5. Il s’agit d’ailleurs d’une version plus âgée et marquée de Kazuya Mishima, avec l’œil rouge qu’il a acquis dans Tekken 4. Le message “Get Ready” apparaît ensuite à l’écran.

Le créateur et producteur de la licence Tekken, Katsuhiro Harada, a fait une brève apparition lors l’EVO 2022, mais n’a pas donné de détails sur le teaser. Les rumeurs d’un remake du Tekken original et d’une nouvelle suite circulent depuis un certain temps. Étant donné que le teaser montre une version plus récente de Kazuya Mishima, on peut supposer que Bandai Namco ne fait pas allusion à un remake, mais bien Tekken 8. A noter que Tekken 8 est apparu dans la fuite Nvidia de l’année dernière avec d’autres jeux déjà annoncés comme GTA : The Trilogy, les portages PC de God of War et Final Fantasy 7 Remake ou encore Street Fighter 6.