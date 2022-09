Tekken 8 : l’histoire sera axée sur la rivalité entre Kazuya Mishima et Jin Kazama

Bandai Namco souhaite repousser les limites des jeux de combat en créant l’un des titres les plus époustouflants et immersifs du genre à ce jour avec Tekken 8.

Suite directe de Tekken 7, Tekken 8 reprendra après la défaite de Heihachi Mishima face à Kazuya Mishima, dont l’ambition de dominer le monde va se heurter à celle de son fils Jin Kazama. Si le corps du chef de la Mishima Zaibatsu et créateur des tournois King of Iron Fist a été jeté dans un volcan en éruption en guise de vengeance, sa mort n’a jamais été confirmée… A noter que dans ce nouvel opus, les arènes de combat seront dynamiques et interactives avec des vents violents, de fortes pluies, des vagues, des tornades ou encore des éléments du décor qui se détruisent pour laisser place à des évolutions de terrain diverses et variées.

Un trailer pour Tekken 8

Tekken 8 est prévu sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series et PC à une date inconnue. Le rendu des séquences diffusées dans le trailer est en temps réel et à 60 images par seconde.

Le producteur en chef de Bandai Namco Studios, Katsuhiro Harada, a déclaré :

Nous sommes très heureux de montrer la prochaine génération de Tekken. Notre équipe a redoublé d’efforts pour apporter de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires à Tekken 8, poussant plus loin le sentiment de puissance dans les batailles en exploitant la puissance de la dernière génération de consoles. Nous sommes impatients de vous en montrer plus dans les mois à venir !