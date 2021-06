Teenage Mutant Ninja Turtles : une nouvelle adaptation au cinéma en 2023 avec de la CGI

Un nouveau long-métrage d'animation basé sur la licence Teenage Mutant Ninja Turtles est en développement.

Paramount et Nickelodeon annoncent un reboot de l’univers Teenage Mutant Ninja Turtles au cinéma via un film d’animation en CGI qui se focalisera sur l’adolescence de Michelangelo, Leonardo, Raphaël et Donatello qui avait été délaissé par les adaptations précédentes. Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver vont le produire avec Point Grey Pictures, sachant que Jeff Rowe (Gravity Falls, Connected) sera à la réalisation et Brendan O’Brien (Neighbors : Sorority Rising, Mike and Dave Need Wedding Dates) s’occupera d’écrire le scénario.

Une nouvelle approche pour Teenage Mutant Ninja Turtles au cinéma

Brian Robbins, président de la division Kids & Family pour ViacomCBS, maison-mère de la chaine américaine Nickelodeon, est plus qu’emballé par le projet qui va tenter d’obtenir le même succès le Spider-Man de Sony Pictures Animation : “L’ajout du génie de Seth, Evan et James à l’humour et à l’action qui font déjà partie intégrante de TMNT va faire de cette série une réinvention totale de la licence. Je suis impatient de voir ce qu’ils vont faire, et je sais que Ramsey Naito et son équipe sont enthousiastes à l’idée d’amener le Nickelodeon Animation Studio dans une autre direction avec leur tout premier film d’animation en images de synthèse“. Le nouveau Teenage Mutant Ninja Turtles est attendu pour le 13 août 2023 dans les salles obscures américaines.