Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem, un film d’animation sur la jeunesse des Tortues Ninja

Mutant Mayhem mettra l'accent sur la dimension adolescente de Teenage Mutant Ninja Turtles.

Le nouveau projet d’animation des Tortues Ninja mutantes est une coproduction entre Nickelodeon Animation Studio/Nickelodeon Movies, Paramount Animation et Point Grey Pictures. Jeff Rowe (The Mitchells vs The Machines) est chargé de la réalisation de Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem, qui est produit par Seth Rogen et Evan Goldberg, tandis que Brendan O’Brien écrit le scénario, dont les détails de l’intrigue restent secrets.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem is in theaters one year from today!!!!! pic.twitter.com/bm1jVyawa6 — Seth Rogen (@Sethrogen) August 4, 2022

Il y a deux ans, Seth Rogen déclarait que Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem serait un film se focalisant sur la jeunesse des célèbres tortues :

En tant que fan de longue date des Tortues Ninja, étrangement la partie adolescente de Teenage Mutant Ninja Turtles a toujours été celle qui m’a le plus marqué. Et comme j’aime les films d’adolescents, que j’ai fait beaucoup de films d’adolescents et que j’ai littéralement commencé ma carrière en écrivant un film d’adolescents, l’idée de mettre l’accent sur cet élément était vraiment excitante pour nous. Je veux dire, sans négliger le reste, mais en l’utilisant vraiment comme une sorte de point de départ pour le film.

L’ambiance de l’adolescence dans Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem

Lors du Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2022, Jeff Rowe a une nouvelle fois affirmé que Mutant Mayhem se concentrera sur la partie adolescente de la franchise Teenage Mutant Ninja Turtles. Il a également donné un aperçu de l’animation du film, qui a été inspirée par les gribouillages qu’il faisait sur les marges de ses cahiers au lycée. La presse présente à l’événement a décrit la brève séquence montrée comme ayant un aspect brut, dessiné à la main, malgré des personnages animés en 3D-CG, avec une couche d’effets 2D comme ceux d’Arcane qui accentuent l’esprit radical d’un adolescent.

A noter que Seth Rogen a récemment fait savoir que les Tortues Ninja seront interprétées par de vrais adolescents plutôt que par des acteurs adultes. Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem sortira au cinéma le 2 août 2023 en France et le 11 août 2023 aux USA.