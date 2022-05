Techland prépare un action-RPG en monde ouvert dans un univers fantastique

En plus de fournir pas moins de cinq ans de contenus additionnels pour Dying Light 2, le studio polonais Techland rassemble des vétérans de l'industrie vidéoludique pour créer une nouvelle licence.

La nouvelle équipe de développement de Techland qui travaille sur un A-RPG heroic-fantasy à gros budget est composée de la directrice narrative Karolina Stachyra (The Witcher 2 : Assassins of Kings, The Witcher 3 : Wild Hunt, Hearts of Stone, Blood and Wine, Gwent : The Witcher Card Game, Thronebreaker : The Witcher Tales), le responsable de la narration Arkadiusz Borowik (The Witcher 2 : Assassins of Kings, The Witcher 3 : Wild Hunt, Hearts of Stone, Blood and Wine), l’open world director Bartosz Ochman (Hearts of Stone, Blood and Wine, Cyberpunk 2077), le directeur créatif Mario Maltezos (Batman : Arkham City, Lollipop Chainsaw, Guardians of Middle-earth), le lead game designer David McClure (Forza Horizon, Homefront : The Revolution, Deathloop), le lead animator Kevin Quaid (Killzone : Shadow Fall, Horizon : Zero Dawn) et le concepteur principal UI/UX Marcin Surosz (Outriders).

Are you ready to begin a new, thrilling journey with Techland?

We are hiring for the unannounced AAA Open World Action-RPG in a fantasy setting!

Join us now! https://t.co/0yplHvELBW pic.twitter.com/MPZcv7p8iG — Techland (@TechlandGames) May 17, 2022

De nouveaux talents sont recherchés par Techland

A noter que la phase de recrutement pour ce nouveau projet vient seulement de débuter. Un porte-parole de Techland déclare d’ailleurs : “Depuis plus de 30 ans, nous avons la tradition de créer des expériences de haute qualité et inoubliables. Au cours de cette période, nous avons également pu constituer une fantastique équipe internationale de plus de 400 professionnels hautement qualifiés, unis par leur passion pour le jeu et leur état d’esprit axé sur la qualité. Nous sommes soutenus par le soutien indéfectible de notre communauté, qui s’appuie sur le succès de nos franchises AAA telles que Call of Juarez, Dead Island ou encore Dying Light 1 et Dying Light 2 Stay Human. La confiance des joueurs dans nos produits a permis à notre dernier jeu de se vendre déjà à 5 millions d’exemplaires sur toutes les plateformes au cours de son premier mois de commercialisation. Chaque aspect de notre travail est guidé par un seul objectif, à savoir créer des expériences inoubliables.“