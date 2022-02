Team17 abandonne son projet de NFT 48 heures seulement après l’avoir annoncé

Nombreuses sont les entreprises aujourd’hui qui adoptent et intègrent les NFT dans leurs produits et services. La chose devient de plus en plus répandue, mais il semblerait que toutes les tentatives de ce genre ne soient pas perçues de la même manière. L’industrie du jeu vidéo, par exemple, a bien du mal à faire accepter cette idée. Team17 avait annoncé tout récemment son intention d’introduire des NFT dans Worms via le projet NFT “MetaWorms”, mais il semblerait que le projet soit désormais enterré.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Team17 est le développeur et éditeur de la licence culte Worms, des jeux auxquels vous avez peut-être joué à la fin des années 1990. Il s’avère que l’entreprise envisageait de faire passer ses jeux à un niveau supérieur en adoptant les NFT, mais face à la grogne massive de ses employés, de sa communauté et même de certains partenaires de développement, le projet a dû être abandonné, purement et simplement.

Apparemment, la situation serait même devenue tellement tendue avec les partenaires de développement que certains d’entre eux avaient immédiatement signifié leur intention de ne pas travailler avec le studio à l’avenir s’il poursuivait dans cette voie. Après avoir pris connaissance des retours de sa communauté, Team17 a donc pris rapidement la décision de mettre fin à ce projet. Et tout ceci n’aura été décidé que 48 heures après l’annonce officielle de ses plans.

Il est en tous les cas intéressant de noter que Team17 ait tenté de partir dans cette voie. Ubisoft a déjà tenté la même chose, à savoir introduire des NFT dans ses jeux, mais l’opération fut un échec auprès des joueurs. Toujours est-il que, si les NFT ne sont pas aussi populaires dans les jeux vidéo et auprès des joueurs – à l’exception des jeux play-to-earn), ils ne cessent de gagner en popularité chez les collectionneurs.

Team17 is today announcing an end to the MetaWorms NFT project.

We have listened to our Teamsters, development partners, and our games’ communities, and the concerns they’ve expressed, and have therefore taken the decision to step back from the NFT space.

— Team17 (@Team17) February 1, 2022