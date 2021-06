Team Asobi, le nouveau studio first-party de Sony Interactive Entertainment

Les PlayStation Studios accueillent la Team Asobi de Nicolas Doucet.

Ancien responsable principal de Japan Studio, Nicolas Doucet est à la tête de la Team Asobi depuis ses débuts et reprend forcément les rênes de celle-ci maintenant que Sony Interactive Entertainment l’intègre dans les PlayStation Studios : “L’équipe Asobi déploie maintenant ses ailes et grandit ! C’est une période très excitante pour l’équipe, et nous sommes très impatients d’entamer ce nouveau chapitre. Nous voulions profiter de cette occasion pour vous remercier tous, les fans de PlayStation, pour vos aimables paroles de soutien au fil des ans, en particulier depuis qu’Astro a fait ses grands débuts sur PS5 aux côtés de la DualSense. Bien que nous grandissons et que nous nous lançons dans de grands défis, notre mission principale reste la même, à savoir vous apporter la magie PlayStation, l’innovation et vous faire sourire avec des jeux amusants et colorés pour tous les âges. Pour accompagner cette nouvelle, nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau logo que vous retrouverez dans nos futures productions. Nous nous sommes inspirés de ce que l’équipe Asobi représentait pour nous. Certains des anciens reconnaîtront peut-être aussi d’autres influences des débuts de la PlayStation !”

Un point sur la genèse de la Team Asobi : “L’équipe a été constituée en 2012, un peu plus d’un an avant le lancement de la PS4. À l’époque, une poignée d’entre nous travaillait sur des démonstrations techniques pour montrer ce que le nouveau matériel pouvait faire. Un jour, nous nous sommes assis et avons décidé qu’il nous fallait un nom pour notre équipe, quelque chose qui nous rappellerait ce que nous croyons être la partie la plus importante de tout jeu vidéo… une excellente jouabilité et le plaisir qu’elle procure de seconde en seconde ! En japonais, le mot ‘Asobu’ signifie littéralement ‘jouer’ et nous avons donc choisi ‘Asobi’. Ces cinq simples lettres étaient un nom étonnamment approprié, avec une bonne sonorité, et c’est resté ! Avance rapide de quelques années, l’équipe continue de s’agrandir, nous avons lancé Astro Bot Rescue Mission en 2018 et Astro’s Playroom en 2020. Et maintenant, Team Asobi est devenu le tout nouveau studio interne de la famille PlayStation Studios. Au fond, notre philosophie tourne autour de la quintessence de la joie de jouer, que ce soit en contrôlant les personnages au pixel près, en exploitant une nouvelle manette de manière surprenante ou en mettant des animations humoristiques dans tous les coins et recoins, c’est ce qui nous passionne.”

Qui travaille au sein de la Team Asobi ?

Le développeur français Nicolas Doucet présente en détail la Team Asobi qui est à l’origine de la licence dont le héros est une des mascottes officielles de Sony : “Comme nous sommes un studio de développement de jeux PlayStation situé dans la ville fraîche et animée de Tokyo, la majorité de l’équipe est japonaise. Nous avons également plusieurs membres originaires de différents pays comme l’Angleterre, l’Allemagne, la France, l’Écosse, la Corée, l’Espagne et la Colombie. Il est important pour nous d’avoir ce mélange d’origines pour nous aider à créer des jeux qui soient universels. Et bien sûr, nous partageons tous le même amour pour le Japon. Son artisanat, sa culture pop, son patrimoine de jeux, mais aussi ses belles saisons, ses innovations farfelues (il y en a tellement !!) et sa nourriture délicieuse ! La technologie a également été un facteur déterminant pour l’équipe Asobi. De nombreux Asobis ont une véritable histoire d’amour avec la technologie, mais nous sommes également conscients que la technologie en elle-même n’est qu’un point de départ. Il faut ensuite la transformer en quelque chose de magique et d’impressionnant pour qu’elle ait vraiment un sens. À cet égard, travailler avec la DualSense a été très amusant et nous continuons de l’expérimenter en ce moment même. Mais chut, c’est un secret ! Enfin, nous nous inspirons des jeux vidéo artisanaux et tous les membres de l’équipe Asobi sont des joueurs passionnés. Nous aimons tous les types de jeux, y compris, bien sûr, les plateformes qui procurent cette joie de seconde en seconde où chaque saut réussi est une mini histoire en soi.“