TCL va arrêter de vendre des smartphones BlackBerry

L'âge d'or de BlackBerry date d'il y a quelques années. À l'époque, son clavier physique faisait sensation. Aujourd'hui, la marque de smartphones est fantomatique. Elle s'apprête à disparaître totalement. TCL va en effet cesser de vendre ses appareils.

C’est à TCL Communication que l’on doit les derniers modèles de smartphones BlackBerry en date, comme le KEYone, et toute la gamme KEY d’ailleurs. Pour être plus précis, c’est depuis le mois de Décembre 2016 que TCL avait les droits de vendre des téléphones estampillés BlackBerry. Depuis lors, TCL a fait ce qu’il a pu, et plutôt bien, il faut le reconnaître, mais les ventes ne sont pas suffisantes pour poursuivre l’aventure.

TCL arrête les frais avec les smartphones BlackBerry

C’est probablement pour cette raison que TCL Communication a décidé aujourd’hui de cesser la production de smartphones BlackBerry. L’information a été publiée via le compte Twitter de BlackBerry Mobile. Officiellement, les opérations de production et de vente prendront fin à compter du 31 Août 2020. Malheureusement, selon le communiqué, impossible de savoir si les appareils existants continueront de recevoir des mises à jour logicielles ou non. Une chose est sûre, pour la rentrée 2020, TCL ne sera plus du tout en charge des appareils BlackBerry.

Baisser de rideau le 31 Août 2020

Cela étant dit, d’ici là, aucune crainte à avoir, le service client et la garantie continueront de s’appliquer jusqu’au 31 Août 2020. Autrement dit, si vous avez un smartphone BlackBerry, vous avez encore quelques mois pour trouver un autre appareil. Et vous avez tout intérêt à agir relativement vite si les mises à jour logicielles ne seront plus au rendez-vous. C’est en tout cas une bien mauvaise nouvelle pour les irréductibles fans de la marque. Nul ne sait aujourd’hui si BlackBerry décidera de trouver un autre partenaire pour tenter de se relancer. Peut-être la marque est-elle officiellement morte. Peut-être pas. Impossible d’en être tout à fait certain tant que le futur des smartphones BlackBerry n’a pas été confirmé au-delà de cette date.