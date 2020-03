TCL : une tablette pliable non pas deux, mais trois fois

Ce qui n'est aujourd'hui qu'un concept pourrait se retrouver demain dans nos poches. TCL innove sur le créneau des écrans pliables en proposant une tablette à triple écrans pliable.

TCL s’est attaché quelques années durant à commercialiser la marque BlackBerry, les smartphones au clavier physique qui sont restés des références du genre, jusqu’à ce que les téléphones tactiles prennent le pas. Récemment, TCL a décidé d’arrêter la commercialisation des mobiles à compter du 31 Août 2020. Pour autant, le fabricant n’en reste pas là avec l’industrie mobile puisqu’elle présente aujourd’hui un concept déclinant les écrans pliables en une forme plus ambitieux encore : trois écrans au lieu de deux. Ce prototype utilise les deux technologies de charnière de l’entreprise (DragonHinge et Butterfly Hinge) pour plier une tablette de 10 pouces dans un appareil de 6,65 pouces avec un rapport d’aspect de 20,8:9 et une résolution d’affichage de 3K.

Un concept novateur

Selon l’entreprise, “bien que la plupart des développements autour des produits pliables aient été axés sur les smartphones, TCL estime également que cette technologie peut être utilisée pour une expérience d’écran encore plus grande, raison pour laquelle l’entreprise a introduit son concept de tablette triple […]. Il s’agit de la première tablette à tirer parti des deux charnières et des mécanismes de plis pour obtenir ce type de concept, en garantissant un repliement fluide vers l’intérieur et vers l’extérieur avec un minimum d’écart, avec une finition holographique 3D.”

Le fruit de la recherche

Shane Lee, Directeur général du Global Product Center de TCL Communication a déclaré : “Grâce à ces derniers concepts, TCL a clairement montré qu’il y a encore beaucoup de place pour de nouvelles idées en matière de technologies d’affichage flexibles et pliables, et qu’il est essentiel que nous réfléchissions à l’extérieur de la boîte et que nous innovions. Ces nouveaux facteurs de forme exploitent les technologies d’affichage et de charnière qui existent déjà dans l’écosystème de TCL, ce qui nous permet de repenser l’avenir du développement d’appareils mobiles par un programme de recherche et de développement agressif.” En somme, l’avenir est résolument tourné vers la R&D pour TCL.