TCL MoveTime Family Watch, une smartwatch pensée et conçue pour les seniors

Les nouvelles technologies sont davantage pensées pour les plus jeunes, ou tout du moins celles et ceux qui baignent dedans depuis longtemps. Le marché des seniors doit être appréhendé différemment, leurs besoins ne sont pas les mêmes.

La plupart du temps, les nouvelles technologies semblent pensées et conçues pour un public relativement jeune, ou tout du moins largement habitué à ces technologies. Cela ne signifie pas pour autant que les plus vieilles générations ne peuvent en profiter, mais il convient d’adapter les produits et les usages. Sur l’Apple Watch, par exemple, Apple a implémenté une fonctionnalité permettant d’alerter les proches lorsque le porteur de la montre tombe et ne répond pas à la sollicitation de vérification. Fonctionnalités mais aussi design peuvent être adaptés pour les seniors. Ce que fait justement aujourd’hui TCL avec sa montre connectée.

TCL dévoile sa smartwatch MoveTime Family Watch

Les équipes de TCL ont décidé d’étendre leur catalogue en concevant une smartwatch baptisée TCL MoveTime Family Watch. Celle-ci a été pensée, et conçue, pour les seniors. On retrouve donc un certain nombre de fonctionnalités très utiles pour ce public particulier, comme le suivi des activités physiques, la détection des chutes, le suivi du rythme cardiaque et la possibilité de passer des appels sans utiliser les mains.

Selon le fabricant, la montre a été conçue pour aider les seniors à conserver au maximum leur indépendance. Celle-ci dispose d’ailleurs aussi de fonctionnalités permettant de rappeler au porteur de prendre ses médicaments ou de faire un peu d’exercice. De la même manière que sur l’Apple Watch, le cardiofréquencemètre intégré est en mesure d’informer l’utilisateur s’il détecte des irrégularités dans les mesures.

Pensée et conçue pour les seniors

La montre connectée TCL MoveTime Family Watch est aussi certifiée IP67. Cela signifie qu’elle résiste à la fois à l’eau et à la poussière. Pour celles et ceux qui seraient intéressées, pour eux-mêmes ou pour offrir – Noël approche à grands pas -, sachez qu’elle sera disponible en Amérique du Nord et en Europe. Elle sera vendue au tarif de 229€. Une jolie idée cadeau, un bon moyen de (ré)concilier les seniors avec les technologies modernes et la possibilité de les savoir facilement en sécurité.