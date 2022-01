TCL dévoile un concept de lunettes connectées XR très attrayant. Espérons simplement que l'écran intégré soit réellement utile.

TCL s’est fait un nom en tant que fabricant de téléviseurs. De fait, il n’est pas vraiment surprenant de voir l’entreprise se lancer sur le marché des lunettes de réalité étendue (XR). Cela étant dit, le prototype révélé tout récemment sur le salon du CES 2022 a l’air étonnamment réussi. Extrêmement attrayant même.

Soyons tout à fait honnête et précis dès le début. Seule la partie industrielle a été révélé durant le CES. TCL fait tout son possible pour pouvoir faire la démonstration d’une version totalement fonctionnelle durant le MWC qui aura lieu à la fin du mois de février. À ce moment-là, nous pourrons juger de la réussite du projet en bonne et due forme.

La base technologie sur laquelle repose ces lunettes est très proche de celles d’autres produits déjà annoncés, comme les Oppo Air Glass. Parmi les similitudes, on pourrait citer l’utilisation d’un tout petit projecteur avec Micro LED et une puce Snapdragon 4100.

L’écran devrait avoir des capacités assez modestes pour afficher des notifications, des directions et autres informations visuelles facilement perceptibles. Ces lunettes n’ont aucunement vocation à remplacer les casques XR dignes de ce nom souvent utilisés par les professionnels (comme le Microsoft HoloLens) mais visent plutôt une utilisation par le grand public.

Espérons simplement que l’écran intégré soit réellement utile

Si l’écran parvient à remplir son rôle pour afficher des informations façon affichage tête haute (HUD), par exemple, il restera à voir le genre d’applications qui pourront en tirer profit. C’est la question à un million d’euros finalement. Outre les applications de cartographie, il va falloir trouver des usages. Sans quoi, ce genre d’appareils ne saura exister sur le marché. Il faut cependant bien commencer quelque part et ces lunettes TCL pourraient être une première brique de cet édifice.

Comme c’est souvent le cas avec le wearable, le plus difficile est de faire porter ces accessoires aux utilisateurs. Le design de TCL a le mérite d’être agréable à l’œil, les lunettes ressemblent à des lunettes tout à fait classiques. Le grand public pourrait facilement vouloir les essayer. Et il faudra alors que l’écran intégré apporte une vraie plus-value.