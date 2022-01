Tales of the Walking Dead : une nouvelle série au format anthologie avec des personnages anciens et nouveaux

Le format anthologie épisodique de Tales of the Walking Dead va servir à attirer de nouveaux téléspectateurs, en plus des fans de la première heure.

Si The Walking Dead : World Beyond est désormais terminé, la deuxième partie de l’ultime saison de The Walking Dead arrive d’ici fin février et Fear the Walking Dead revient sur les écrans en ce début d’année. Loin d’être rassasié, AMC a encore des plans pour étendre l’univers de l’adaptation live-action de la bande dessinée créée par Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard avec Tales of the Walking Dead. Cette anthologie sera composée de six épisodes indépendants d’une heure axés sur des personnages anciens et nouveaux.

Channing Powell, qui a été scénariste et producteur sur The Walking Dead et Fear the Walking Dead, s’occupera de Tales of the Walking Dead en étroite collaboration avec Scott M. Gimple, responsable du contenu de l’univers Walking Dead : “J’ai commencé en tant que fan et j’ai fini en tant que showrunner de ce qui sera, je l’espère, l’un de ses spin-off les plus uniques. C’est fou et je suis très reconnaissant envers AMC et Scott de nous avoir soutenus, moi et mes auteurs, pendant que nous poussions, tirions et remuions les limites de cet univers pour apporter quelque chose de nouveau et d’inattendu, tout en gardant, je l’espère, ce que le public de base aimait tant dans la série phare.”

Tales of the Walking Dead est attendu pour l’été 2022

“The Walking Dead est une série qui a marqué l’histoire de la télévision et a attiré une armée de fans passionnés et très engagés“, a déclaré Dan McDermott, président de la programmation originale pour AMC Networks et AMC Studios. “Nous voyons tellement de potentiel pour un large éventail de récits riches et captivants dans ce monde, et le format anthologique épisodique de ‘Tales of the Walking Dead’ nous donnera la flexibilité nécessaire pour divertir les fans existants et aussi offrir un point d’entrée pour les nouveaux téléspectateurs, notamment sur les plateformes de streaming. Nous avons vu l’attrait de ce format dans des classiques de la télévision comme The Twilight Zone et, plus récemment, Black Mirror, et nous sommes ravis de nous engager avec les fans de cette nouvelle manière, avec pour toile de fond ce monde très unique et captivant.”

Le tournage de la série télévisée Tales of the Walking Dead va débuter dans le courant de la semaine pour une diffusion d’ici cet été sur la chaine AMC ainsi que la plateforme de streaming AMC+.