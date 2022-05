Tales of the Jedi, une anthologie animée sur la prélogie

La prélogie de Star Wars sera au coeur de Tales of the Jedi.

Créée et écrite par Dave Filoni, la série télévisée en six épisodes Tales of the Jedi est animée dans le style de Star Wars : The Clone Wars et Star Wars : The Bad Batch. Chaque épisode mettra en scène des Jedi de l’époque de la trilogie préquelle. La moitié des épisodes sera consacrée au comte Dooku, notamment son basculement vers le côté obscur de la Force), l’autre à Ahsoka Tano, tandis que certains Jedi joueront le rôle de personnages secondaires dans les courts-métrages.

Tales of the Jedi is an anthology of Original animated shorts, each story featuring Jedi from the prequel era, streaming Fall 2022 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yHAyCAxuBM — Star Wars (@starwars) May 28, 2022

Tales of the Jedi sera diffusée dès cet automne sur Disney+. La série animée partage son nom avec Star Wars : Tales of the Jedi, une maxi-série de comics dans la continuité de Star Wars Legends publiée par Dark Horse Comics entre 1993 et 1998. A noter que le personnage Qui-Gon Jinn sera également au centre d’un épisode, avec notamment une version jeune doublée par le fils de Liam Neeson, interprète de l’ancien maître Jedi au cinéma.