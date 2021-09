Tales of Arise : un succès commercial rapide pour Bandai Namco

Plus d'un million d'unités vendues pour Tales of Arise.

Quelques jours seulement après son lancement, Tales of Arise a d’ores et déjà dépassé le million d’exemplaires vendus dans le monde, ce qui en fait l’opus le plus rapidement vendu de la franchise. L’éditeur japonais Bandai Namco se félicite d’ailleurs d’avoir atteint les 25 millions d’unités écoulées pour la franchise dans son ensemble. A noter que ToA n’est pas une franche réussite sur le sol nippon. Malgré le statut de meilleur démarrage pour un jeu sur PS5, il n’a pas atteint encore le traditionnel demi-million de l’époque, en plusieurs jours, même en prenant en compte le dématérialisé, et ne devrait pas l’atteindre avant plusieurs mois. Le style graphique (moins photoréaliste que prévu, mais l’aspect manga a été retiré) ainsi que l’absence de l’iconique directeur créatif Hideo Baba pourraient en être la cause.

✨1 MILLION UNITS SOLD ✨ A massive thank you from the #TalesofArise team for your incredible support so far! 🙏 pic.twitter.com/PX4mAqn3Up — Tales of Arise (@TalesofU) September 16, 2021

“Nous sommes très fiers et humbles de voir les retours des fans sur Tales of Arise et des nouveaux venus qui découvrent la franchise“, a déclaré Yusuke Tomizawa, producteur chez Bandai Namco. “Notre objectif, avec ce titre, était d’ouvrir la franchise au plus grand nombre de joueurs possible tout en conservant l’ADN de Tales of et le caractère unique qui a permis à la franchise de rester forte depuis plus de 25 ans. Nous tenons à remercier tous les joueurs pour leur soutien.”

