Tales of Arise, un opening comme les séries animées par Ufotable

Le très populaire studio d'animation Ufotable a réalisé la cinématique d'ouverture de Tales of Arise avec le thème Hibana du groupe de rock japonais Kankaku Piero.

Dans Tales of Arisen, Alphen et Shionne seront amenés à libérer Dahna de l’oppression renane. Petit à petit, Rinwell, Law, Kisara, Dohalim et et de la mascotte Hootle viendront les épauler en utilisant leurs différentes techniques de combats. Escalader les terrains rocheux, nager dans les rivières, se retrouver autour d’un feu de camp, cuisiner, se déplacer de ville en ville, battre le maître d’une autre planète et libérer le peuple. Enfin, grâce au nouveau système de “frappe bonus”, les joueurs vont désormais pouvoir enchaîner des attaques puissantes (combos d’artes, attaques bonus et frappes bonus) avec les personnages de la licence.

La cinématique d’ouverture de Tales of Arise

Comme pour les anciens opus de la licence (Tales of Xillia, Tales of Xillia 2, Tales of Zestiria, Tales of Berseria), Ufotable a encore été sollicité par les équipes de Bandai Namco pour réaliser une cinématique d’ouverture digne d’un véritable anime pour donner un aperçu du voyage épique qui attend les joueurs ainsi que certains ennemis à combattre. Les moments clés de l’histoire seront également illustrés par le studio d’animation à l’aide d’un nouveau shader graphique (inspiré des animés et des peintures à l’aquarelle).

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.