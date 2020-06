Tales of Arise sortira finalement en 2021

Discret depuis son annonce à l’E3 2019, Tales of Arise est officiellement reporté. Le producteur Yusuke Tomizawa explique les raisons : “Même si le Covid-19 a eu un impact sur certains aspects du développement, nous avons fait de notre mieux pour nous adapter à la situation. Nous avons mis en place des solutions de développement à distance pour notre équipe. Le développement du titre a progressé régulièrement tout au long de l’année 2020 et surmonté les défis qui se présentaient en cours de route. Nous avons cependant besoin de plus de temps pour parvenir à la qualité et l’expérience exceptionnelles que nous souhaitons offrir à nos joueurs. Nous avons donc décidé de repousser la sortie du jeu Tales of Arise.”

Hello, everyone. Today we must announce a delay for the launch of #TalesofArise.

Our producer has written a post about the reasons for this change in date. https://t.co/xetiDFijzw

Thank you all for your continued support as we work to make Tales of Arise the best it can be!

— Tales of… (@TalesofU) June 25, 2020